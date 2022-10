LeBron James et son fils Bronny sont les stars du dernier spot publicitaire de la marque Beats by Dre.

En attendant d'être peut-être réunis en NBA dans quelques années pour marquer l'histoire, LeBron James et Bronny James partagent l'affiche du dernier spot publicitaire Beats by Dre. On y voit le père et le fils s'opposer sur le terrain de leur maison, avec le style musical classique pour accompagner les moves de LeBron et le hip hop vocodé pour Bronny, censé incarner la modernité.

