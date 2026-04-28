2003, la remontada qui laisse de l’espoir aux Pistons

Pour Detroit, la situation est évidemment critique. Être mené 3-1 en playoffs ne laisse presque plus aucune marge. Il faut gagner trois matches de suite, ne plus rater aucun money time, ne plus offrir de possessions gratuites, ni laisser Orlando transformer chaque séquence brouillonne en carburant émotionnel. Le Magic n’est plus dans le rôle de l’outsider sympathique : il est à une victoire de faire tomber le numéro 1 de conférence et de remporter sa première série de playoffs depuis 16 ans.

Mais il y a, dans l’histoire de cette affiche, un petit clin d’œil assez savoureux pour que Detroit s’y accroche. Parce que ce scénario a déjà existé. En 2003, les Pistons étaient déjà premiers à l’Est. Orlando était déjà huitième. Le Magic était déjà en position de créer l’énorme surprise. Et après quatre matches, Orlando menait déjà 3-1. À l’époque, l’équipe de Doc Rivers s’appuyait sur un Tracy McGrady incandescent, assez fort pour faire vaciller la meilleure équipe de la conférence et donner l’impression que Detroit était simplement tombé sur plus talentueux que lui au mauvais moment.

La suite appartient à la mémoire des Pistons : Detroit avait gagné les trois derniers matches, dont deux très largement, pour retourner la série et survivre à ce qui aurait pu être une humiliation historique. Ce comeback n’avait pas seulement sauvé une saison. Il avait aussi servi de marche fondatrice pour un groupe qui allait devenir champion NBA l’année suivante.

Le parallèle ne gagne évidemment pas les matches à la place des joueurs. Le Magic 2026 n’est pas celui de 2003, plus dépendant de McGrady. Cette équipe d’Orlando a plusieurs armes, une vraie densité physique, une défense qui étouffe Detroit par séquences et une confiance qui n’a plus grand-chose d’accidentel. Mais pour les Pistons, l’existence même de ce précédent a quelque chose d’encourageant. Ils n’ont pas besoin d’inventer une remontée impossible. Ils doivent refaire, dans la même affiche et dans la même configuration, ce que la franchise a déjà réussi.

Tout commence par le Game 5. Gagner à la maison ne rendrait pas la série confortable, mais cela déplacerait la pression. À 3-2, Orlando devrait conclure. Detroit pourrait commencer à faire douter. Et tout ce qui ressemble aujourd’hui à une fin brutale deviendrait soudain le début d’un vieux fantôme qui revient hanter le Magic.