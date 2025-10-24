3 prédictions osées pour la nouvelle saison NBA

Giannis Antetokounmpo sera MVP et les Milwaukee Bucks finiront dans le top-4 à l’Est

Les Bucks sont moyennasses. Mais profonds. Mais moyennasses quand même. Par contre, ils peuvent compter sur Giannis Antetokounmpo, l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Grec est parti pour faire une saison dantesque avant de, peut-être, quitter le navire à la fin de l’année (après une énième désillusion en playoffs ?) La franchise du Wisconsin aura du mal à vraiment passer tour après tour sans des joueurs extérieurs de grande qualité mais avec un « Geek Freak » au sommet et plusieurs bons role players, atteindre le top-4 de cette Conférence Est paraît jouable.

Quant au MVP, c’est presque un choix par élimination. Il y a quatre fantastiques : Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo. SGA est le lauréat sortant et, pour convaincre le jury, il faudrait presque faire un exercice encore plus extraordinaire qu’il y a un an. Pas simple. Il est parti sur des bases phénoménales mais les plus pointilleux souligneront le fait qu’il est tout de même moins adroit, car sur un énorme volume.

Doncic risque de ne pas gagner assez de matches avec les Lakers, surtout en étant à l’Ouest. Et pour Jokic, le fait que son équipe soit plus forte sur le papier est à la fois un atout et un inconvénient. Chaque saison, ses nombreux partisans nous ont rappelé l’IMMENSE écart de performances entre le cinq majeur et le banc des Nuggets. Sauf que la deuxième unité de Denver pourrait avoir un net rating positif en 2026. Il lui reste plein d’arguments mais ça en fait toujours un de moins.

Atlanta Hawks, Orlando Magic, Detroit Pistons… au moins l’une de ces équipes n’ira pas en playoffs

La Conférence Est semble plus ouverte que jamais et le Pistons, Hawks et Magic espèrent en profiter. Ces trois équipes sont ambitieuses et leur recrutement l’atteste. Pourtant, le pari est donc de penser qu’au moins l’une des trois va se planter et ne même pas finir dans le top-8. C’est vrai que le play-in rend cette prédiction plus osée puisque Detroit, Atlanta ou Orlando peut très bien finir neuvième ou dixième et quand même accrocher les playoffs.

Ja Morant sera tradé en cours de saison par les Memphis Grizzlies

Le pari peut très vite tomber à l’eau parce que ça va grandement dépendre du début de saison des Grizzlies. Memphis est une équipe difficile à lire, avec du talent mais aussi beaucoup d’incertitudes. Quand Desmond Bane a été tradé, en échange notamment de 3 picks, on s’est dit que la franchise allait reconstruire. Finalement, elle a réussi à faire venir Ty Jerome pour un contrat honorable et elle a gardé ces atouts. Mais elle va commencer la saison avec de nombreux blessés au sein d’une terrible Conférence Ouest.

Si les Grizzlies démarrent mal, ils seront peut-être tentés de viser les bas-fonds du classement. Auquel cas un trade de Morant pourrait avoir du sens, même si c’est difficile d’imaginer une organisation si peu bankable se séparer d’une superstar aussi rentable en termes de marketing. Donc à voir. Et à parier sur la destination, là comme ça, de tête, on citerait New Orleans, Chicago ou Minnesota.