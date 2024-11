3 vétérans des Nets susceptibles de renforcer des contenders

Avec Jordi Fernandez aux manettes, les Brooklyn Nets n’ont pas trop mal commencé la saison. La franchise new-yorkaise occupe pour l’instant la septième place de la Conférence Est, même si son bilan reste négatif avec quatre victoires et six défaites. L’équipe entraînée par l’Espagnol produit du jeu et elle est agréable à regarder. Mais l’objectif n’est pas de gagner cette saison. Les dirigeants n’ont pas cherché à récupérer certains de leurs tours de draft par hasard. Ils veulent reconstruire en mettant la main sur un jeune talent prometteur et il est très fortement probable que l’organisation sacrifie quelques bons vétérans en cours de saison.

Marc Stein en a ciblé trois. Selon l’insider, Dorian Finney-Smith, Dennis Schröder et Bojan Bogdanovic pourraient, voire devraient, être échangés avant la deadline de février. Le premier nommé est potentiellement le plus côté au vu de son profil, même s’il n’est pas nécessairement le plus talentueux du lot.

Dorian Finney Smith

N’importe quelle équipe plus ou moins ambitieuse aurait bien besoin d’un ailier polyvalent et athlétique avec de l’envergure. Un « two way player » dont l’adresse extérieure est fluctuante mais dont le profil est idéal pour épaissir une rotation.

Cible : Phoenix, Denver, Minnesota, Dallas, Milwaukee… quasiment toute la ligue.

Dennis Schroder

L’Allemand est bouillant sur ce début de saison, peut-être justement pour rappeler aux meilleures formations qu’il reste tout de même un excellent joueur. 20 points et plus de 6 passes par match à 46% de réussite derrière l’arc, ça peut donner envie. S’il maintient sa forme actuelle, ça en fait un sixième homme de choix.

Cible : Orlando, Oklahoma City, Minnesota

Bojan Bogdanovic

Touché au pied, le Croate n’a pas encore joué cette saison et cela fait plusieurs mois qu’il ne s’est pas vraiment illustré en NBA. Mais ses qualités au scoring sont bien connues et son adresse de loin peut intéresser toutes les équipes en quête de spacing en sortie de banc.

Cible : Denver, Oklahoma City, Milwaukee, Miami