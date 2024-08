Ils l’ont fait ! L'équipe de France de basket 3x3 est venu à bout de la Serbie, médaillé de bronze à Tokyo et surtout 6 fois championne du monde (sur 8 éditions…). Au terme d’un quart de finale (plus une sorte de play-in en fait) totalement dingue, les Bleus rejoignent donc les demi-finales.

Jules Rambaut a mis le ton d’entrée de jeu en marquant les 5 premiers points tricolores : un premier lancer, puis 2/2 à 2-pts pour permettre aux Bleus de mener 5-2. Si les Serbes ont recollé ensuite deux fois au score, ils ne sont pas passés devant, Lucas Dussoulier et Timothée Vergiat permettant de contrôler le sursaut serbe.

Et sur une nouvelle grosse séquence de Jules Rambaut (3 paniers à 1-pt) consécutif, l’équipe de France 3x3 creusait un petit écart, +3 (17-14). Dans une fin de match ultra intense, elle continuait, notamment grâce une grosse séquence aux rebonds, de résister aux assauts de Serbes fatigués, mais toujours dangereux. Notamment grâce à leur génial Strahinja Stojacic (8 pts dont 3 dunks), probablement le meilleur joueur de Basket 3x3 du monde.

A 20-19 et une dizaine de secondes à jouer, Timothé Vergiat, avec d’énormes cojones, offrait la victoire aux Bleus sur un tir à 2-pts qui faisait chavirer la Concorde (et Ronny Turiaf) dans la liesse et le délire.

On s’en remet pas, quel tir de maboule pour crucifier les champions du monde en titre🔥🔥🔥 ÉNORME KIFF pic.twitter.com/BInOdQjWof — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 4, 2024

Nos quatre héros se sont néanmoins vite reconcentrés, tout en savourant. Car demain les attend une autre montagne. Demain, ils joueront leur demie face à la Lettonie, championne olympique en titre et qui n’a pas perdu un match lors de ces Jeux. Mais la France (20-22) a montré en poule qu’elle était capable de les inquiéter.

Et surtout, ce soir, elle a montré qu’elle peut taper n’importe qui.

Lucas Dussouliier, Timothé Vergiat, Jules Rambaut, Franck Seguela : merci pour cette incroyable soirée et pour les émotions !

