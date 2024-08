Les Bleues battues, rendez-vous avec l’Allemagne en quarts !

L'équipe de France féminine a perdu son premier match (79-72) dans le tournoi olympique ce dimanche soir, contre une Australie qui se battait pour sa survie. Contre un adversaire plus rugueux et plus expérimenté que le Canada et le Nigeria, les Bleues ont été moins à l'aise, mais finissent tout de même en tête de leur groupe. En quarts de finale, elles affronteront l'Allemagne, très beau deuxième dans le groupe C, celui de Team USA. Ce sera mercredi, à Bercy.

Pour en revenir à l'opposition du soir, les joueuses de Jean-Aimé Toupane avaient plutôt pris le match par le bon bout, en tout cas dans leur capacité à répondre au défi athlétique. A égalité à la pause, elles ont eu un gros trou d'air dans le 3e quart-temps (25-16), où elles ont eu un mal fou à défendre face à l'activité des Opals, tout en ne trouvant plus le chemin du panier.

Qu'il s'agisse de l'adversaire - qui a aussi obtenu son billet pour les quarts en finissant deuxième devant le Nigeria et en évitant Team USA - ou d'un relâchement lié à la qualification déjà acquise, les Françaises ont proposé un basket moins fluide et plus heurté, qu'il faudra recalibrer avant de défier les Allemandes et leur star Satou Sabally.

Seule Gabby Williams (15 pts) a atteint la barre des 10 points et les coéquipières de Sarah Michel, excellente jusqu'à ce qu'elle se fasse exploser le nez par un coude australien, ont manqué d'idées, d'adresse et de sérieux défensif : l'Australie a shooté à... 57%. Même si avec un peu plus de jus en attaque, il aurait été possible de prendre cette rencontre malgré tout, il aurait fallu ne pas laisser Sami Whitcomb (21 pts) ou Tess Magden (18 pts) scorer aussi facilement.

En fin de partie, les Bleues ont fait une fleur aux Océaniennes en commettant une faute volontaire pour offrir deux lancers et le point de différence qui leur manquait pour devancer le Nigeria.

Au prochain tour, les Bleues rencontreront donc l'Allemagne. L'Australie évite Team USA grâce au point-average et sera opposée à la Serbie. Les Américaines se voient proposer le Nigeria, pendant que la Belgique, un peu miraculée grâce à sa victoire de °27 contre le Japon, défiera l'Espagne, première du groupe A.

Les affiches des quarts de finale

France - Allemagne

Team USA - Nigeria

Australie - Serbie

Belgique - Espagne