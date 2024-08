Lucas Dussoulier n’a pas tremblé sur la ligne ! Au terme d’un match magnifique de l’équipe de France de Basket 3x3, il nous a envoyés en finale des Jeux Olympiques !

Après avoir battu les champions du monde hier, la Serbie, les Bleus sont venus à bout du champion olympique en titre, la Lettonie (14-21). Invaincu, qui plus est. Un résultat exceptionnel qui leur garantit une médaille.

Le match avait pourtant démarré difficilement. En faisant notamment deux fautes sur des tirs à 2-pts, on s’est retrouvé menés 4-7. Sauf que derrière, on plantait nous aussi derrière la ligne. Que Lucas Dussoulier scorait deux fois et qu’on reprenait l’avantage, 8-7, pour ne plus le relâcher.

Pendant que la Lettonie abusait du tir longue distance sans réussite, les Bleus alternaient les paniers à 1-pt et les réussites derrière l’arc. Après un improbable 2-pts avec la planche de Franck Seguela et un autre tir primé de Timothé Vergiat, le match semblait ne plus pouvoir échapper aux Bleus, qui maintenaient leur avance.

Jusqu’à ce que Dussoulier n’envoie la France en finale, dans une ambiance de feu.

Une médaille est assurée, mais les Bleus ont rendez-vous avec l’histoire tout à l’heure à 22h30. Ce sera face aux Pays-Bas.

Allez les gars !