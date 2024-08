Quelle désillusion... L'équipe de France féminine de 3x3, considérée comme l'une des favorites pour une médaille aux Jeux Olympiques de Paris, est déjà éliminée. Avant même la fin de la phase de poule, les Bleues savent qu'elles n'ont plus aucune chance de participer à la suite des opérations. Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin, Marie-Eve Paget et Myriam Djekoundade se inclinées contre Team USA (14-13) et face à l'Allemagne (14-13), à chaque fois d'un tout petit point, annihilant leurs chances de finir dans le top 6.

Cet échec est douloureux et où la FFBB va devoir faire son auto-critique. En effet, pendant un an, les filles du 3x3 ont mis leur carrière à cinq entre parenthèse sur recommandation de la Fédération, afin de se concentrer uniquement sur la discipline olympique. Quelle qu'en soient les raisons, le constat est terrible : 5 défaites en 6 matches, avec des revers subis contre des équipes de très belle qualité, mais que les Bleues ont globalement déjà battu par le passé.

Chez les garçons, alors que tout avait bien commencé, on reste également sur quatre défaites consécutives, dont les deux dernières vendredi face à la Lettonie (22-20) et aux Etats-Unis (21-19). Avant le dernier match contre la Chine dimanche, les Bleus sont encore virtuellement qualifiés et ont leur destin entre les mains. En cas de succès, ils seront présents au tour suivant.

Giflée par l'Allemagne, la France jouera le Canada en quarts