L’équipe de France masculine de basket 3x3 n’est plus invaincue. Après avoir battu la Pologne et la Lituanie, elle a chuté assez lourdement face aux Pays-Bas de Dimeo Van Horst (8 pts, 3 rbds) : 20-13.

Ce soir (22h35), les Bleus affronteront la Serbie, qui a justement battu d’un point les Pays-Bas ce matin. Espérons qu’ils retrouveront un peu d’adresse de loin. Le 2 sur 17 leur a en effet fait particulièrement mal face aux Néerlandais.

Les Bleues du 3x3 lancent enfin leurs Jeux Olympiques

C’est vraiment destin croisé entre les deux EDF du basket 3x 3 depuis le début de la compétition. Les Françaises ont remporté leur premier match après leurs défaites face à la Chine et l’Espagne. La tache ne s’annonçait pourtant pas facile puisqu’elles affrontaient… l’Azerbaïdjan qui avait vaincu les USA la veille.

Bien plus agressives et combatives, les Bleues ont fait honneur à leurs ambitions de titre. Surtout, contrairement aux matches précédents, elles ont affiché ce visage dès le début du match. Une intensité, en défense notamment (15 TO pour leurs adversaires), qui n’a pas été de trop vu leur adresse. Comme leurs homologues masculins, elles ont bien vendangé à longue distance (1/10 à 2-pts).

Avec ce succès (15-10), elles se relancent dans la course aux quarts. Prochaine étape, le Canada, ce soir à 22h.