Pour la deuxième journée de 3x3 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les équipes de France sont restées sur la dynamique du premier jour. Une journée donc très positive pour les garçons, une nouvelle fois vainqueur au bout du suspense. Mais plus négative pour les Bleues, qui concèdent une nouvelle défaite frustrante pour une team qui visait pourtant l’or.

Les Bleues n’ont plus droit à l’erreur ou presque

Comme hier face à la Chine, l’équipe de France féminine de basket 3x3 a connu un début de rencontre compliquée. Menées 1-5 d’entrée par l’Espagne, elles n’ont pas réussi à être constante ensuite sur l’agressivité défensive. Problématique quand cette défense aurait pu permettre de compenser une adresse quasi-catastrophique, y compris dans les tirs près du cercle. Un secteur où elles avaient déjà souffert la veille.

Si les Bleues ont réussi à briller par séquence, Sandra Ygueravide, très efficace, s’est chargée de calmer leurs ardeurs. Et comme en plus, les Françaises se sont retrouvées à plus dix fautes (synonyme de lancer plus possession pour les Espagnoles à chaque fois qu’elle commettait une nouvelle faute), elles se sont logiquement inclinées (17-12).

Une situation très compliquée pour des filles qui visent le titre olympique. Compliquée mais pas désespérée puisqu’il leur reste cinq matches de poule pour finir parmi les 6 meilleures (sur 8 équipes dans une poule unique) qui iront en deuxième phase.

Les garçons du 3x3 arrachent un deuxième succès

Que ce fut compliqué. Après être revenu pour s’imposer hier face à la Pologne, l’équipe e France masculine de basket 3x3 est venu à bout de la Lituanie dans une fin de match irrespirable. Hier, Lucas Dussolier expliquait à quel point ils espéraient battre une Lituanie qui leur a souvent fait des misères. A 20-15 pour les Bleus, ça semblait très bien parti.

Mais les Lituaniens ont su revenir dans un match soudain devenu étouffant. Heureusement pour les Tricolores, leurs adversaires ont bégayé leur fin de match alors qu’ils venaient de recoller. Un lancer raté et un marché ont permis aux Français de conclure. Et c’est Timothé Vergiat (8 pts, 3 assists) qui crucifiait la Lituanie d’un floater plein de toucher qui passait juste au-dessus du contre avant d’accrocher la planche et de retomber dans le cercle à 3 secondes du terme.

#Paris2024 | 🏀 🇫🇷 LA VICTOIRE SUR LE GONG 😱 Les Français du basket 3x3 remettent ça avec un shoot pour la victoire au terme d'une rencontre irrespirable face à la Lituanie 🤯 2e victoire en 2 matchs pour nos Bleus après la Pologne 🔥 Le direct : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/f6pqkq44ZD — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

Un début de compétition idéale pour les Bleus.