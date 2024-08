Après une interruption à cause de l'orage qui s'est abattu sur Paris jeudi soir, l'équipe de France masculine de 3x3 s'est inclinée contre la Serbie (19-16), double championne du monde en titre. Les Bleus n'ont pas à rougir et bouclent leur deuxième jour de compétition avec un bilan à l'équilibre de deux victoires et deux défaites, puisqu'ils avaient également perdu contre les Pays-Bas un peu plus tôt (20-13).

La qualification pour la suite des opérations reste envisageable, mais ne sera pas simple à décrocher, puisque les Français seront opposés ce vendredi à la Lettonie, leader invaincu de la poule unique, puis à Team USA, qui n'a pas encore remporté le moindre match, mais reste dangereux. Dimanche, il restera un match à disputer aux Bleus face à la Chine. La France doit terminer dans le top 6 pour poursuivre l'aventure.

C'est dur pour les Bleues

Chez les filles, qui sont initialement de très solides prétendantes à une médaille, c'est malheureusement toujours compliqué. Après avoir décroché leur première victoire face à l'Azerbaïdjan (15-10), les Bleues se sont malheureusement inclinées (13-9) devant la très solide équipe canadienne des soeurs Plouffe, leader du classement avec l'Allemagne et l'Australie.

L'espoir reste permis, même s'il va falloir s'imposer ce vendredi contre les Etats-Unis et l'Allemagne, pour que le dernier match de samedi, face à l'Australie, ne compte pas pour du beurre.