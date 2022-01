On sait que les Philadelphie Sixers sont prêts à laisser poireauter Ben Simmons jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, la donne n'a pas changé. A la minute où une équipe proposera un package que le General Manger Daryl Morey estimera suffisant, l'Australien pourra quitter la Pennsylvanie.

A en croire Shams Charania de The Athletic, cinq équipes sont toujours en lice pour tenter de faire venir Simmons avant la deadline des trades : Atlanta, dont les prétentions semblent être plus sérieuses depuis quelques jours, Sacramento, que l'on dit prêt à lâcher De'Aaron Fox et/ou Tyrese Haliburton, Portland, qui semble d'accord pour transférer CJ McCollum, Indiana, qui a mis à peu près toute son équipe sur le trading block, y compris Domantas Sabonis, Myles Turner et Caris LeVert, et Minnesota.

Parmi les contreparties qui pourraient convenir à Philadelphie, ne serait-ce que dans un deal à trois équipes, Charania évoque ce lundi le cas de John Collins, mécontent de la situation à Atlanta. Ce dernier pourra être transféré à partir du 15 janvier.

La plupart des prétendants espèrent évidemment que Daryl Morey finira par baisser ses exigences, lui qui chercherait un trade "à la James Harden à Brooklyn", ce qui semble compliqué à l'heure actuelle.

