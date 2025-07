5 signatures sous-cotées de l’ouverture de la Free Agency NBA

Jake LaRavia aux Los Angeles Lakers

Contrat : 12 millions sur deux ans

Tout le monde sait que les Los Angeles Lakers cherche un pivot. Mais ils ont d’abord signé un extérieur, dans la foulée du départ annoncée de Dorian Finney-Smith vers les Houston Rockets. Jake LaRavia, le nouvel arrivant, ne coche pas tout à fait les mêmes cases mais ça reste un joueur très intéressant. Déjà, il faut comprendre que c’est un bon basketteur, avec tout ce qui pourrait se cacher derrière ce terme. Il comprend bien le jeu, il sait évoluer avec ou sans le ballon et il a de nombreuses qualités des deux côtés du terrain.

Les Californiens manquaient de shooteurs et LaRavia va de suite pouvoir apporter dans ce domaine. Surtout aux côtés de joueurs comme Luka Doncic et LeBron James (pour l’instant toujours à Los Angeles). L’ailier de 23 ans – de la jeunesse et du dynamisme qui ne feront pas de mal aux Lakers – tourne à 37% derrière l’arc depuis le début de sa carrière et il était même à 44% sur les 47 matches joués avec les Memphis Grizzlies la saison dernière. Il a légèrement baissé en adresse (38%) après son transfert aux Sacramento Kings mais il a le potentiel pour mettre dedans. Encore une fois, surtout en profitant du talent des playmakers élite des Lakers.

Sauf que Jake LaRavia, ce n’est pas qu’un shooteur. Au contraire. Il joue dur, il est capable de montrer des choses avec la balle et de défendre. C’est un peu une version plus discrète et moins confirmée, en tout cas à ce stade de leur carrière, de Donte DiVincenzo. Sachant qu’il a encore de la marge de progression. Tout ça pour à peine 6 millions l’année sans utiliser l’intégralité de la Mid-level exception. Très propre.

Gary Trent Jr aux Milwaukee Bucks

Contrat : 7,5 millions sur deux ans

C’est surtout le prix qui fait la différence ici. Seulement 4 millions la saison (même moins) pour un joueur qui a claqué 2 performances à 30 points et plus sur les 5 rencontres de playoffs disputées par les Milwaukee Bucks cette saison. Gary Trent Jr n’est pas toujours régulier mais il a finalement scoré un peu partout où il est passé. Il est suffisamment jeune, athlétique et surtout adroit pour aider sa franchise. Ses qualités en font un complément idéal de Giannis Antetokounmpo.

Les signatures des Bucks dans leur ensemble ne sont pas forcément excitantes mais avoir pu garder un joueur qui va autant contribuer pour un si petit prix reste une belle réussite en perspective.

Ty Jerome aux Memphis Grizzlies

Contrat : 28 millions sur 3 ans

Les playoffs lui ont coûté au moins 50 millions de dollars. Ty Jerome s’était troué, notamment après les blessures des cadres des Cleveland Cavaliers. La franchise de l’Ohio s’était ensuite préparée à le perdre en faisant venir Lonzo Ball en provenance des Chicago Bulls. Les Memphis Grizzlies, eux, n’ont pas hésité, et ils ont sans doute bien fait. Ils viennent de mettre la main sur un joueur considéré l’an passé comme l’un des meilleurs sixièmes hommes de la ligue pour à peine 9 millions la saison !

Déjà, il faut comprendre que, statistiquement, les playoffs de Jerome n’ont pas été si catastrophiques si l’on regarde sur la globalité. Il était moins adroit à 3-points mais tournait quand même à 38% derrière l’arc contre 43% en saison régulière. Il marquait sensiblement le même nombre de points et lâchait autant de passes. En fait, c’est surtout sa série contre les Indiana Pacers qui le plombe étant donné qu’il avait été plutôt très bon contre le Miami Heat.

Il y aura forcément moins de pression dans le Tennessee. Finalement, Jerome est peut-être même un meilleur fit que Desmond Bane dans le basket pratiqué par Tuomas Iisalo. Il défend moins bien mais c’est un attaquant intéressant sur les postes 1 et 2. Il pourra jouer avec Ja Morant ou le suppléer en cas de blessure du meneur All-Star. Dans un jeu tout en mouvement, le joueur de 27 ans peut vite avoir des allures de « steal » sur le marché.

Tyus Jones au Orlando Magic

Contrat : 7 millions sur un an

Tyus Jones n’est pas fait pour être titulaire en NBA. Pas dans une équipe qui vise au-delà d’une simple participation aux playoffs. Il est petit, potentiellement exploitable en défense, etc. Par contre, c’est l’un des meilleurs backups de la ligue sur son poste. Et ça va vite se voir au Orlando Magic. Les Floridiens ont besoin d’adresse ? Jones tournait à 41% à trois-points l’an passé. D’organisation ? Il est l’un des meneurs les plus propres de tout le championnat, avec un ratio passe décisive/ballon perdu parmi les plus intéressants saison après saison.

Pour 7 millions, c’est une très belle pioche. Il va former un backcourt séduisant avec Anthony Black en sortie de banc et peut suppléer dans le cinq majeur quand il y a des blessés. Le Magic faisait débuter Cory Joseph au poste un en playoffs. Tyus Jones, c’est bien au-dessus.

Jordan Clarkson aux New York Knicks

Contrat : Minimum sur un an

Et bien voilà, Tom Thibodeau va pouvoir faire jouer des remplaçants. Ah non, mince, pardon, il s’est fait virer et les New York Knicks ne lui ont toujours pas trouvé un remplaçant. Plus sérieusement, l’équipe de Manhattan vient de se trouver un joueur capable de dynamiser enfin sa second unit. Après, il faut espérer que Deuce McBride et lui ne se marchent pas trop sur les pieds. Mais pour le minimum vétéran, franchement, ça se tente.