Joel Embiid encore sur le flanc

C'est la blessure la plus tragicomique de l'année. Joel Embiid s'est blessé aux abdominaux en marquant un panier pour la gagne. Il n'y a aucune phrase qui peut mieux résumer la carrière de ce MVP au corps fragile. Le pivot des Philadelphia Sixers s'est visiblement bien fait mal (les blessures aux abdos sont toujours délicates car elles gênent au quotidien) puisqu'il va devoir manquer les trois prochains matches d'après un commniqué de sa franchise. L'IRM a révélé une petite déchirure musculaire au niveau des obliques. Il va notamment rater le choc contre les Boston Celtics, actuels deuxièmes de la Conférence Est.

Embiid a connu un passage avec relativement peu de blessures au milieu de la saison mais il accuse le coup récemment. En effet, il avait déclaré forfait sur 5 rencontres avant de revenir et donc de se refaire mal. Malgré ça, il tournait tout de même à 29 points de moyenne en février ! Plus que n'importe quel autre joueur à l'Est sur cette période. Il compile plus de 26 points, 7 rebonds et quasiment 4 passes par match cette saison. Les Sixers affichent d'ailleurs un meilleur visage en sa présence.

Paul George, l'autre ancien All-Star de Philadelphia souvent blessé, n'a plus joué depuis un mois en raison d'une suspension pour dopage. Il a écopé de 25 matches.

