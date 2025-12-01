8 joueurs qui pourraient devenir All-Star pour la première fois cette saison

Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

Stats : 22,9 points, 54% aux tirs, 40% à trois-points, 9,8 rebonds, 7,3 passes

Ça résonne presque comme une évidence après sa prestation à 41 points, 14 rebonds et 7 passes ponctuée de deux paniers primés décisifs lors d’une victoire en double prolongation des Hawks sur le parquet des Sixers dimanche soir. Un match majuscule qui illustre la nouvelle dimension d’un ailier déjà candidat au MIP l’an passé avant de se blesser. Jalen Johnson est annoncé comme une star en puissance depuis deux saisons et il continue effectivement de passer des paliers les uns après les autres.

Au point de s’affirmer potentiellement comme le nouveau visage d’Atlanta, ou au moins le meilleur joueur de l’effectif. L’écart avec Trae Young s’est réduit dans tous les cas et l’ailier peut prétendre à un statut de première option. Son évolution à la création se poursuit mais il est aussi plus efficace que jamais, notamment de loin, ce qui lui fait une vraie différence sur le terrain.

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Stats : 24 points, 48% aux tirs, 41% à trois-points, 4,5 rebonds, 6,6 passes

Et si c’était enfin la bonne ? Et si Nikola Jokic allait enfin avoir un coéquipier All-Star à ses côtés ? Jamal Murray affiche un niveau évidemment digne des meilleurs joueurs de la ligue à son poste depuis maintenant plusieurs saisons. Notamment en playoffs. Mais il n’a jamais été sélectionné pour l’événement et le changement de format, avec la présence de 8 joueurs internationaux parmi les 24 retenus, devrait jouer en sa faveur.

Une juste récompense pour un meneur de qualité qui fait preuve d’une régularité intéressante (parce qu’habituellement pas son point fort) depuis le coup d’envoi de la saison. Régularité dans les performances mais aussi dans sa présence sur le parquet, lui qui est d’ordinaire sujet aux blessures.

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Stats : 19,5 points, 65% aux tirs, 11,8 rebonds

Il faudrait que les Pistons gardent le cap pour que Jalen Duren soit réellement appelé. Sa sélection est moins évidente mais les intérieurs américains de talent ne courent pas non plus les rues. Il est clairement le deuxième homme fort de Detroit, une équipe qui caracole pour l’instant en tête de la Conférence Est avec l’un des cinq meilleurs bilans en NBA. La franchise du Michigan pourrait prétendre à deux All-Stars si elle se maintient aussi haut et Duren, qui performance dans les deux raquettes chaque soir, semble tout indiqué pour accompagner Cade Cunningham.

Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

Stats : 25,8 points, 47% aux tirs, 37% à trois-points, 7,1 rebonds, 5,8 passes

Shai Mamou nous répète depuis des lustres que Deni Avdija a le potentiel pour être une star NBA et le joueur des Trail Blazers lui donne raison ! Constamment en progression, il est tout simplement le meilleur joueur et meilleur marqueur de Portland. Il y a peu d’ailiers capables d’aller autant au cercle que lui. Il est long, costaud, vif… plutôt que de s’enfermer dans un rôle de complément de très grande qualité, Avdija prouve avec le temps qu’une attaque peut, en partie seulement évidemment, tourner autour de lui.

Franz Wagner (Orlando Magic)

Stats : 22,8 points, 47% aux tirs, 34% à trois-points, 6,4 rebonds, 3,8 passes

Un autre slasheur qui, comme Avdija, peut profiter du format. Le dernier Eurobasket en Lettonie, remporté par sa sélection, tend à montrer que Franz Wagner est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs non-américains de la planète. Il aurait déjà pu être All-Star l’an dernier sans sa blessure. L’Allemand est l’un des trois leaders de cette formation du Magic qui monte en puissance et il est probablement le plus fiable.

C’est d’ailleurs depuis que le jeu tourne principalement autour de lui (et Desmond Bane, sans Paolo Banchero) qu’Orlando a entamé sa remontée au classement à l’Est. Il est le plus adroit du lot à trois-points, des progrès intéressants car déterminants pour qu’il passe justement le prochain cap.

Norman Powell (Miami Heat)

Stats : 24,7 points, 49% aux tirs, 44% à trois-points, 3,8 rebonds

Il le mérite tellement ! Norman Powell n’a pas été retenu l’an dernier et on pensait qu’il n’aurait plus jamais sa chance. Mais le vétéran est finalement tout aussi prolifique et efficace au Heat qu’il ne l’était aux Clippers. Le bon début de saison de Miami est aussi à mettre à son actif et pourrait lui ouvrir les portes d’un évènement qu’il aimerait vraiment disputer. Mais du coup, il compte pour les Etats-Unis ou pour la Jamaïque ?

Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Stats : 28,8 points, 52% aux tirs, 36% à trois-points, 5,8 rebonds, 6,8 passes

En à peine un mois, Austin Reaves vient de sécuriser une place plus que probable pour le All-Star Game et un très beau contrat, probablement aux Lakers. L’arrière de 27 ans peut devenir free agent cet été et il performe plus que jamais. C’est même une vraie star dans tous les sens du terme : un scoreur polyvalent à l’aise pour finir au cercle après avoir battu ses vis-à-vis en un-contre-un, provoquer des fautes, bon shooteur de n’importe quelle zone du terrain mais aussi un passeur de qualité. La deuxième option offensive de Los Angeles cette saison, devant LeBron James.

Josh Giddey (Chicago Bulls)

Stats : 20,5 points, 47% aux tirs, 39% à trois-points, 10 rebonds, 9,3 passes

Les Bulls ont accusé le coup après un départ canon mais Josh Giddey prouve match après match qu’il a les épaules pour porter une franchise NBA. Il est un meneur altruiste et complet, proche du triple-double de moyenne. Sa progression à trois-points est encourageante, notamment en vue d’éventuelles joutes de playoffs le jour où Chicago retrouvera son standing à l’Est.