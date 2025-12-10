Rich Paul n’est plus seulement l’agent le plus puissant de la ligue, il est désormais une voix médiatique à part entière. Avec son nouveau podcast coanimé avec Max Kellerman sur The Ringer, il commente l’actualité NBA. Tout en y projetant ses propres intérêts. Dans le CQFR, nos journalistes ont décortiqué ses premières sorties, entre Giannis Antetokounmpo, Jalen Johnson et les Lakers, pour tenter de comprendre à quoi il joue vraiment.

Giannis, Milwaukee… et Jalen Johnson au centre du jeu

Parmi les passages qui ont fait le plus réagir, il y a cette hypothèse de trade autour de Giannis Antetokounmpo. Rich Paul explique que, si les Bucks devaient se résoudre à l’échanger, il appellerait Atlanta pour récupérer un jeune joueur avec du caractère, du talent et de la personnalité. En citant directement Jalen Johnson, dont il est justement l’agent.

Pour nos journalistes, difficile de croire au hasard. « Non, c’est pas anodin parce que c’est un mec brillant aussi je pense et très calculateur et très calculé dans tout ce qu’il fait », souligne Théo. D’un côté, Rich Paul hisse son client au rang de contrepartie idéale dans un éventuel deal pour Giannis. De l’autre, il rappelle aux Hawks que Jalen Johnson fait partie des pièces maîtresses de leur projet, et qu’il faudra compter avec lui au moment de définir la suite.

Le contexte contractuel et la situation des picks d’Atlanta renforcent encore la portée du message. Dans le CQFR, nos journalistes rappellent que les Hawks disposent d’atouts précieux sur la draft liée aux Bucks et aux Pelicans, ce qui en fait de toute façon un partenaire naturel dans n’importe quel scénario de reconstruction pour Milwaukee. En glissant le nom de Jalen Johnson dans cette discussion, Rich Paul envoie un signal au marché, mais aussi à la franchise qui emploie son joueur.

Un podcast calibré pour faire réagir

L’autre angle analysé dans le CQFR, c’est le dispositif médiatique autour de Rich Paul. Le podcast est coanimé avec Max Kellerman, ancienne figure de First Take, habitué aux formats polémiques, et diffusé sur The Ringer avec une mise en avant annoncée via Netflix. Rien de discret dans cette mise en scène.

« Je pense qu’il y a la volonté avec ce podcast d’avoir un truc qui sort un petit peu du lot, qui va apporter pas mal de clics, avec pas mal de sensationnalisme d’une certaine manière », analyse Théo. Dès les premiers épisodes, on retrouve des prises de position très fortes, des phrases qui font immédiatement le tour des réseaux sociaux.

Pour nos chroniqueurs, cela sert un double objectif. The Ringer gagne un show plus “bruyant” que sa ligne éditoriale habituelle. Rich Paul, lui, se construit une plateforme où il peut imposer sa narration, parler de ses joueurs, commenter les franchises et influencer directement le débat public autour de la ligue.

Les Lakers visés, LeBron protégé

Parmi ces phrases choc, celle sur les Lakers a logiquement retenu l’attention. Interrogé sur la possibilité de voir LeBron James quitter Los Angeles en cours de saison, Rich Paul dément et répète que son joueur restera chez les Lakers. Mais il enchaîne aussitôt en expliquant que l’équipe actuelle « n’a pas un effectif pour aller en finale NBA ».

Dans le CQFR, nos journalistes y voient un message très clair à la direction. Pelinka est sommé de bouger, d’utiliser ses picks et ses contrats pour renforcer l’équipe autour de LeBron. « Pour moi, le message derrière, il est très clair, c’est « Rob Pelinka, on n’est pas assez forts, il va falloir faire des deals en cours de saison" », résume Antoine.

En même temps, cette posture permet à Rich Paul de crédibiliser son nouveau rôle médiatique. Il se présente comme quelqu’un qui « dit la vérité » sur l’état des Lakers, même quand cela concerne son joueur phare, plutôt que de se contenter d’un discours de communication.

Agent, media guy… et futur grand patron ?

Reste la question de ses ambitions. Nos journalistes rappellent que Rich Paul est passé de vendeur de maillots dans le coffre de sa voiture à patron de Klutch Sports et figure centrale de l’écosystème NBA. Avec ce podcast, il ajoute une corde de plus à son arc, publique et très visible.

Antoine se demande si Rich Paul ne cherche pas à prouver qu’il peut être un GM. Théo, lui, va plus loin : « Je me demande s’il ne cherche pas aussi quelque chose au-delà du simple rôle de GM, il regarde ce qui se passe dans d’autres industries et comment certains deviennent de véritables patrons, pas seulement dans le sport. ». Le spectre va de président de franchise à rôle plus large, dans les médias ou dans l’écosystème business autour de la NBA.

Ce que montre ce premier épisode, c’est que chaque phrase de Rich Paul semble avoir plusieurs cibles. Giannis et les Bucks, Jalen Johnson et les Hawks, LeBron et les Lakers, le public et les décideurs de la ligue : tout le monde reçoit un message.

Retrouvez l'intégralité du CQFR sur notre chaîne YT et sur toutes les plateformes audio :