NBA : Un nouveau format controversé tout de même maintenu ?

La NBA n’a pas l’intention d’abandonner le play in après l’avoir instauré de manière plus significative cette saison.

Adam Silver est un homme de réforme. Le commissionnaire NBA n’hésite pas à casser les codes quand il sent que c’est nécessaire. Et pour redonner un certain attrait à la saison régulière, mais aussi éviter le tanking à outrance, il a notamment mis en place quelques changements. Pour la draft, où les équipes les plus faibles ont désormais moins de chances de tirer le gros lot, mais aussi pour les playoffs avec un nouveau système de qualification.

Intronisé l’an dernier, le « play in », ce mini-tournoi de fin de saison pour accrocher les derniers spots de chaque Conférence, a été généralisé en 2021. Toutes les équipes classées de la septième à la dixième place y participent désormais. Ce qui fait d’ailleurs grincer des dents. Luka Doncic est l’un des joueurs qui a donné de la voix pour exprimer son mécontentement vis-à-vis du nouveau format.

Mais ce n’est pas ça qui va arrêter la NBA. Selon les informations rapportées par le Bleacher Report, le play in devrait être conservé. Au moins dans les années à venir. D’une certaine manière, il peut pousser des équipes classées dixièmes ou onzièmes en février à ne pas saborder leur saison et à tout faire pour atteindre les playoffs. Ça peut donner des matches à enjeux supplémentaires, c’est toujours ça de pris.

Luka Doncic critique la NBA pour son changement de format