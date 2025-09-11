NBA trop chère ? Adam Silver renvoie les fans vers les… highlights

Interrogé sur la hausse des prix pour regarder la NBA, Adam Silver a estimé que le public pouvait se contenter de highlights gratuits en ligne. La classe...

À mesure que les droits TV se fragmentent et que les abonnements s’accumulent, regarder la NBA devient de plus en plus coûteux pour le grand public. Confronté à cette critique récurrente, le commissaire Adam Silver a répondu en conférence de presse de manière déconcertante. Voire décevante, mais malheureusement pas surprenante…

« Beaucoup de notre contenu est quelque chose que les gens peuvent essentiellement consommer gratuitement », a-t-il affirmé, avant de qualifier la NBA de « sport de highlights » que chacun peut retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok ou Twitter. Oui, « sport de highlight », vous avez bien lu, voici la façon dont le boss de la plus grande ligue du monde parle de votre, de notre passion…

Silver a également souligné que le nouveau contrat de diffusion inclura davantage de matchs gratuits, notamment sur NBC, et que cela permettra d’élargir l’accès. Mais pour le public, cette justification revient à dire : si vous ne pouvez pas vous payer les abonnements, contentez-vous des quelques matches gratuits sur la télé nationale et sinon matez les extraits.

Sur les réseaux, la réaction a été logiquement immédiate. Des fans ont dénoncé une réponse « déconnectée » de la réalité, assimilant la logique de Silver à offrir des « snacks » ou du « fast food » quand les supporters demandent un repas complet. A juste titre, ils ont estimé que le message implicite était clair : les spectateurs les moins riches ne sont pas la priorité d’Adam Silver et de sa ligue.

Le contraste est d’autant plus fort que la NBA affiche des revenus records grâce à ses nouveaux accords de diffusion, tout en faisant face à des critiques croissantes sur le prix des billets, des maillots et des abonnements numériques.

En filigrane, la sortie de Silver laisse planer une impression : l’accessibilité de la NBA, le fait de pouvoir suivre le corps de l’écosystème (à savoir les matches) semblent moins importants que sa rentabilité. Pour les fans, il ne s’agit pas de simples highlights, mais bien d’un sport qu’ils veulent vivre pleinement.

On se doute que la NBA est avant tout un immense business. Mais au-delà du fait qu’une moindre accessibilité puisse éventuellement à terme nuire au business, c’est le fait qu’il dise aussi clairement que le jeu n’est pas aussi important que le show, et que les fans les moins riches ne sont pas une priorité, qui est surprenant. Parce que pour ces fans que nous sommes, c’est comme s’il nous crachait au visage. La réponse du commish’ de la ligue ressemble plus à un rappel de la place des fans les moins fortunés dans les priorités économiques de la NBA qu’à une réelle solution.

Au final, la NBA reste accessible à tous… à condition d’avoir le portefeuille bien garni. Pour les autres, il restera toujours TikTok.

Les tirs très longue distance de fin de quart-temps ne pénaliseront plus les stats individuelles en NBA