Les tirs très longue distance de fin de quart-temps ne pénaliseront plus les stats individuelles en NBA

À partir de la saison 2025-26, la NBA modifie la manière dont sont comptées les tentatives de tirs très longue distance à la fin d’un quart-temps, pour toujours plus de spectacle...

Depuis toujours, les joueurs hésitent à tenter des tirs désespérés de très loin à la toute fin d’un quart-temps — au risque d’« abîmer » leurs statistiques personnelles, et notamment l’adresse à trois-points. La NBA a décidé de changer cela pour la saison régulière 2025-26, rapporte Shams Charania.

Les tirs lointains ratés dans les trois dernières secondes des trois premiers quarts seront désormais comptés comme un tir manqué pour l’équipe, mais pas pour le joueur. Cette “heave rule”, a été testée cet été lors de la Summer League.

As tested during the 2024–25 NBA G League season and in effect for all 2025 NBA summer leagues, an unsuccessful end-of-period 'heave' will be recorded as a team—not individual—missed field goal attempt when all of the following criteria are met: 🏀 The missed field goal attempt… pic.twitter.com/D2P9fFTUxC — NBA Communications (@NBAPR) July 5, 2025

Pour qu’un tir soit classé comme “heave” selon les critères définis : il doit être lancé dans les 3 dernières secondes du premier, du deuxième ou du troisième quart, provenir de la zone défensive (et d’une très courte partie de la zone offensive), et être pris à au moins 36 pieds de l’arceau (environ 11 mètres).

Cette modification vise à encourager les tirs audacieux à la fin des quart-temps — plus de tension, plus d’actions spectaculaires — sans que les joueurs craignent une chute de leur pourcentage de réussite pour des tirs qui restent statistiquement peu probables. L’idée est que ce changement pourrait pousser davantage de joueurs à tenter leur chance au buzzer, sans réserve.

Selon SportRadar, le pourcentage général d’adresse de ces tirs très longue distance pris en toute fin de période est de 4 %. La saison dernière, Stephen Curry en a planté 4, alors que Nikola Jokic en a mis 3.

Dans un monde où les stats sont de plus en plus importantes et où elles déclenchent parfois des bonus dans certains contrats, les joueurs pouvaient être frileux à l’idée de les tenter. La NBA espère donc avoir plus d’actions spectaculaires pour garnir ses highlights…