adidas présente une D.O.N. Issue #4 en collaboration avec la Xbox

Depuis le début de sa collaboration avec adidas, Donovan Mitchell n'a eu de cesse de rendre hommage aux grands phénomènes de la culture populaire qui l'ont influencé, de sa plus tendre enfance à son arrivée sur les parquets NBA. Ce n'est donc pas vraiment une surprise de voir sa D.O.N Issue #4 reprendre les codes de la console Xbox. En effet, le gaming est l'une des autre grande passion du joueur, et voici donc son dernier modèle signature recouvert de mesh noir et gris avec 3 bandes rouges ou bleues sur le renfort en fuse de l'avant du pied. Sur les languettes se font face les logos de Spida en jaune et celui de la fameuse console en vert.

La midsole est grise avec un dégradé de noir, et la mention Xbox apparait sur une étiquette placée sur la cheville. La semelle est quant à elle icy, ce qui donne un bon contraste.

La date de sortie de cette D.O.N Issue #4 n'a pas été annoncée par la marque allemande, mais vous en serez les premiers informés.

Les images de la Xbox x adidas D.O.N Issue #4