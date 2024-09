Adrian Wojnarowski annonce sa retraite : la dernière Woj Bomb

Adrian Wojnarowski, le pape du scoop en NBA, l'homme sans lequel aucun trade n'est officiel en NBA depuis le début du millénaire ou presque, a annoncé qu'il tirait sa révérence et quittait à la fois ESPN et le monde de l'information. Cette dernière Woj Bomb est l'une des plus folles de toutes, assurément...

Adrian Wojnarowski, qui travaillait pour ESPN depuis 7 ans, après avoir fait les beaux jours de Yahoo Sports, a révolutionné la manière dont les fans de NBA consomment l'information et a fait des émules dans le monde du journalisme basket. Son plus célèbre padawan devenu rival étant évidemment Shams Charania, dont on se demande s'il régnera seul en maître désormais dans le royaume de la breaking news ou si Woj aura filé son carnet d'adresses à un protégé avant de s'envoler vers de nouvelles aventures.

Et la prochaine concerne son université de coeur, celle de Saint Bonaventure. Adrian Wojnarowski, 55 ans, va devenir General Manager de l'équipe de basket de la fac, d'après son collègue Adam Schefter.

"Après toutes ces années à donner des informations sur les équipes des autres, je retourne dans la mienne", a conclu Woj dans son communiqué, avant de préciser quant à son nouveau rôle : "J'espère pouvoir apporter une plus-value dans beaucoup de domaines concernant le programme de basket et ouvrir des portes à ces jeunes pour leur avenir, que ce soit professionnellement ou personnellement".