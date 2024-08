Agacé, Evan Fournier critique le style des Bleus : « On se trompe »

Evan Fournier avait bien débuté la partie contre l'Allemagne, avec des points et de l'engagement, avant que les Bleus ne sombrent et ne prennent une gifle pour leur dernier match de poule aux Jeux Olympiques 2024. Après la rencontre, l'arrière de l'équipe de France a eu du mal à cacher sa déception et son agacement face à la performance de son équipe et, surtout, la manière dont elle a abordé le match.

"Il nous a manqué pas mal de choses. De l’exécution, de la lucidité dans le jeu sur ce qu’on veut faire. Je trouve qu’on se trompe ce soir. [...] Défensivement, on permet à leurs deux meilleurs joueurs de jouer, ce n’est pas possible. Quand tu les joues mal, c’est très dur, forcément. Tu ne peux pas laisser leurs deux meilleurs joueurs mettre la moitié des points. C’est impossible. Nous, quand on joue, ils ne laissent pas nos meilleurs joueurs s’exprimer", a déclaré l'ancien joueur des New York Knicks dans des propos relayés par BeBasket.

Je manque qu’on manque de repères. [...] Par moments, on se trompe dans la façon dont on veut jouer et on en paye les pots cassés. De nos jours, la meilleure défense reste l’attaque. Ce n’est plus le jeu des années 90 ou 2000, où tu pouvais vraiment défendre sur demi-terrain. Ton attaque est primordiale pour l'équilibre de jeu et sur la transition derrière, surtout contre une équipe aussi forte dans ce domaine comme l’Allemagne".

Giflée par l'Allemagne, la France jouera le Canada en quarts

Malgré le fossé qui a séparé les champions du monde allemands des Français, Evan Fournier ne veut pas s'avouer déjà vaincu, même s'il est conscient qu'il sera très compliqué pour les Bleus de battre le Canada en quarts de finale.

"Est-ce qu'on y croit ? Ben oui, les gars, vous êtes sérieux là ? On a perdu un match, ça fait mal au cul mais on sera à Paris et on va faire un meilleur match. C’est clair qu’on ne sera pas les favoris, on ne va pas se mentir. Le Canada est une très grosse équipe mais il y a des choses à faire. Nous sommes armés pour faire de belles choses, il faut qu’on les fasse".