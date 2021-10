Comme on peut l'imaginer, la situation autour de Kyrie Irving, écarté de l'équipe jusqu'à ce qu'il change d'avis sur la vaccination, ne ravit pas grand monde chez les Brooklyn Nets. Quelques heures avant que Kyrie ne sorte du silence et explique qu'il ne comptait pas prendre sa retraite, James Harden a été interrogé à ce sujet par la presse new-yorkaise.

S'il avait tenté d'apporter son soutien à son coéquipier il y a quelques jours, il semblerait que le MVP 2018 ait déjà tourné la page "Uncle Drew". Il a reconnu ne pas lui avoir parlé ces derniers jours et être tourné vers le futur proche avec les Nets.

"Kyrie a ses croyances et il s'y tient fermement. On respecte ça et on l'aime tous, mais on a un boulot à faire. D'un point de vue personnel, j'ai toujours autant envie d'être en position de gagner le titre. Toute la franchise est tournée vers cet objectif.

C'est assez clair après la vidéo postée par Kyrie Irving sur les réseaux : il ne changera pas d'avis tout de suite et attend certainement un assouplissement des mesures sanitaires pour revenir au jeu. Une stratégie risquée, qui risque de le priver de la totalité de la saison, pour ne pas dire plus si le contexte ne change pas avant plusieurs années.

James Harden a beau faire le job pour préserver l'unité du groupe et sa relation avec Irving, on sent quand même que le sujet commence quand même sérieusement à le fatiguer...

James Harden has not spoken with Kyrie Irving since the decision was made for him to be away from the Nets. pic.twitter.com/hoq2YVVAKc

