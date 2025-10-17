AJ Green, le « plouc » qui vient de dénicher 45 millions

Il n’y a pas grand monde qui attendait AJ Green en NBA. Pas très long, pas extraordinairement athlétique, venu d’un petit coin paumé à l’échelle des Etats-Unis, le jeune homme a grandi dans une ville d l’Iowa comprenant à peine 40 000 habitants. Il n’a pas joué pour un programme très populaire au lycée et n’était pas vraiment considéré comme un gros prospect à son entrée à la fac. Là encore, pas non plus l’université la plus prestigieuse pour le basket puisqu’il est resté chez lui à Northern Iowa. C’est presque tout logiquement qu’il n’a pas été drafté après un cursus complet.

Trois ans plus tard, le voilà parmi les membres permanents de la rotation des Milwaukee Bucks. Mieux que ça, il vient d’être prolongé pour quatre années de plus par la franchise du Wisconsin avec à la clé un chèque de 45 millions de dollars. Une belle et juste récompense.

Parce qu’AJ Green s’est distingué en mettant trois-points sur trois-points. 42% de réussite en 5 tentatives par match la saison dernière. 155 paniers primés au total. Il devrait atteindre la barre des 200 avec un temps de jeu accru cette saison. En plus, l’arrière de 26 ans (déjà) étoffe petit à petit son jeu. Il n’est pas forcément partie pour faire une longue carrière à la Kyle Korver mais il vient de sécuriser la vie de sa famille sur quelques générations. Et ça, ça n’a pas de prix. Enfin si, 45 patates.

