Après avoir enfin décroché un titre NBA, Al Horford aurait pu choisir de prendre une retraite dorée et méritée. Celui qui était le joueur en activité avec le plus de matches de playoffs sans trophée au bout a enfin mis fin à la malédiction. Mais le vétéran des Boston Celtics a décidé de repartir pour un tour.

C’est le proprio de la franchise championne, Wyc Grousbeck, qui a confirmé que son big man jouera bien une 18ème saison :

« Al revient l’année prochaine », a-t-il dit dans le Greg Hill Show. « C’est ce qu’on m’a dit. (…)

Il aime être ici. Sa famille et lui aiment être à Boston. Il ne pourrait pas être plus heureux, et nous sommes également contents de l’avoir avec nous. »

Al Horford, qui a encore un an de contrat, touchera 9,5 millions de dollars la saison prochaine. A 37 ans cette saison (38 depuis le début du mois), il tournait à 8,6 pts, 6,4 rbds et 2,6 pds.

Pour la première fois de sa carrière, il a eu un rôle de remplaçant une grande partie de la saison. En laissant son poste de titulaire à Kristaps Porzingis, il a logiquement enregistré son plus faible temps de jeu, avec 26,8 minutes par match.

Mais, quand le Letton s’est blessé au début des playoffs, il a été capable de réintégrer le 5 majeur sans aucun souci et a contribué au premier titre des Boston Celtics. Et connaissant la propension de KP à se blesser, c’est une très bonne nouvelle pour les C’s de pouvoir compter une année de plus sur Al Horford.

Pour lui, c’est l’occasion de tenter de glaner un deuxième titre avant de prendre sa retraite. Les Celtics ne perdront aucun joueur majeur cet été et pourraient même se renforcer. La tache s’annoncera difficile, mais ils feront partie des favoris la saison prochaine.

Et vu la difficulté de faire un back-to-back ces derniers temps, l’expérience qu’apporte Al Horford ne sera pas de trop.