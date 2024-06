Al Horford, la fin de la malédiction

Peu importe quelle équipe vous supportiez au coup d'envoi de ces Finales NBA 2024, vous ne pouvez pas ne pas être heureux pour Al Horford. Unanimement apprécié à travers la ligue, joueur et professionnel formidable et à la carrière admirable, le Dominicain est enfin champion NBA.

Si on dit "enfin", c'est parce qu'il commençait dangereusement à se rapprocher de Karl Malone, le marathonien sans titre. Avec 193 matches de playoffs sans bague, l'intérieur du Utah Jazz trône en tête du classement peu envieux des joueurs avec le plus de rencontres en post-saison sans trophée au bout du compte. Al Horford, 38 ans depuis le début du mois, n'aurait sans doute pas cessé sa quête si les Celtics avaient échoué et il aurait probablement dépassé le "Mailman".

"He's waited 17 years for his NBA championship." Al Horford checks out of Game 5 💚 pic.twitter.com/LzHR0xBkQN — NBA (@NBA) June 18, 2024

Grâce à cette victoire en Finales NBA 2024 contre les Mavs, Horford compte désormais 185 matches de playoffs et... une bague ! Il laisse du coup la deuxième place du classement à... une autre légende du Jazz, John Stockton (182 matches).

Parmi les joueurs en activité, James Harden est le n°1 avec 166 matches, devant Chris Paul (149) et Russell Westbrook (122).

Seize ans après, les Boston Celtics retrouvent le Graal