À 39 ans, Al Horford serait d’accord pour rejoindre les Golden State Warriors. Mais la signature du pivot vétéran reste suspendue à la résolution du dossier Jonathan Kuminga.

Après une longue histoire avec Boston, Al Horford s’apprête à ouvrir un dernier chapitre de sa carrière. Le pivot de 39 ans, cinq fois All-Star, est sur le point de signer avec les Golden State Warriors. Mais son arrivée officielle reste pour l’instant bloquée par la situation contractuelle de Jonathan Kuminga, selon Brett Siegel.

Les Warriors ont vécu une intersaison relativement calme, trop occupés à trouver une issue au cas de Kuminga, agent libre restreint. Le jeune ailier de 22 ans n’a pas encore tranché entre accepter sa qualifying offer ou finaliser un nouveau contrat à long terme. Ce flou bloque pour l’instant la finalisation du deal d’ Al Horford.

Comme l’a rapporté l’insider Brett Siegel de ClutchPoints : « Al Horford n’a pas encore pu signer son contrat de deux ans, à cause de la situation salariale des Dubs qui attendent la décision de Kuminga. Les Warriors sont sereins, sachant qu’ils ont des accords verbaux en place et que ces deals sont quasiment conclus. »

Outre Al Horford, De’Anthony Melton et Gary Payton II n’ont pas encore officiellement signé. Et Seth Curry devrait lui aussi avoir enfin une opportunité de jouer aux côtés de son frère.

Horford, qui a passé sept saisons en deux passages à Boston et contribué au titre de 2024, reste un intérieur précieux. En 2024-25, il affichait encore 9,0 points, 6,2 rebonds et 36,3 % à 3-points en 27,7 minutes de moyenne sur 60 matchs. Son profil de big man capable d’écarter le jeu et son immense expérience (plus de 180 matchs de playoffs) en font un renfort de choix pour Steve Kerr.

S’il est finalement enregistré, Horford rejoindra un noyau mené par Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, avec l’ambition d’aller chercher une dernière bague. Mais avant cela, les Warriors devront d’abord régler le cas Kuminga.

