Alex Sarr forfait à l’Euro… mais attendu pour la reprise en NBA

Les Washington Wizards se veulent rassurants et estiment qu'Alex Sarr sera prêt pour le début de la saison NBA 2025-26.

On le sait, Alex Sarr ne jouera plus la moindre minute à l’EuroBasket. Si ses coéquipiers et ses fans français sont dégoutés, les Washington Wizards, eux, sont optimistes.

Pour rappel, l’intérieur français s’est blessé au mollet lors du match de poule contre la Slovénie et doit mettre fin prématurément à son tournoi. Une perte importante pour les Bleus, déjà privés de Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Mathias Lessort.

Les Washington Wizards, de leur côté, ne sont pas inquiets. Pour eux la blessure, bien que sérieuse, ne nécessiterait pas d’opération. Le staff médical de Washington estime que le rookie de 20 ans sera remis à temps pour le camp d’entraînement et pour le coup d’envoi de la saison régulière.

Although Alex Sarr will miss the remainder of the EuroBasket tournament because of a left calf injury, Wizards officials expect that he'll be ready for the start of the season, a team source said. The injury will not require surgery. https://t.co/ngjQds1SU9 — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) September 2, 2025

Avant son forfait, Alex Sarr affichait des statistiques solides pour ses débuts en compétition internationale majeure : 9,5 points, 4,5 rebonds et 1 contre en moins de 20 minutes de moyenne. Des chiffres qui venaient confirmer une première saison NBA prometteuse, ponctuée par une sélection dans la All-Rookie First Team après 13,0 points, 6,5 rebonds, 2,4 passes et 1,5 contre en 67 matchs avec Washington.

Cette blessure représente évidemment un coup dur pour l’équipe de France, qui perd en taille et en présence défensive. Le poids dans la raquette reposera désormais sur Guerschon Yabusele et Zaccharie Risacher pour maintenir le cap dans une compétition où chaque possession intérieure compte.

Du côté des Wizards, l’attention est désormais tournée vers le calendrier : le camp d’entraînement doit débuter fin septembre et la saison régulière NBA démarrera à la mi-octobre. La gestion du retour de Sarr sera cruciale pour éviter toute rechute et assurer une progression constante dans sa deuxième année chez les pros. Parce que vu ce qu’il a montré sa première saison et dans ses débuts en FIBA, on a hâte de voir la suite !