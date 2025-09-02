Alexandre Sarr forfait pour la fin de l’EuroBasket, le gros coup dur

Très mauvaise nouvelle pour l’équipe de France. Selon L’Equipe, Alexandre Sarr est forfait pour la suite de l’EuroBasket 2025. Touché au mollet contre la Slovénie (où il avait compilé 12 points, 5 rebonds et 2 contres en 22 minutes), l’intérieur des Washington Wizards est indisponible plusieurs semaines.

Quelque part, la nouvelle n’est pas très surprenante. Si l’action qui avait déclenché la blessure semblait anodine, une lésion musculaire au mollet ne l’est généralement pas, anodine. C’est souvent une blessure pas forcément grave, mais qui peut traîner et dont on ne se remet pas toujours rapidement.

Alors certes, on avait espéré qu’il pourrait rejouer contre la Pologne, comme l’a laissé penser Frédéric Fauthoux. Mais on sait le mollet fragile, et une bonne contracture ou une petite déchirure peuvent prendre pas mal de temps.

L’Equipe évoque plusieurs semaines d’indisponibilité. On peut donc penser à une déchirure. Qui se sera peut-être aggravé pendant la rencontre contre la Slovénie, puisque le contact est intervenu relativement tôt dans le match. Et vu son abattage en fin de partie, Alexandre Sarr n’a clairement pas économisé son mollet.

Cette blessure vient affaiblir un secteur intérieur déjà décimé par les forfaits de Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort et Vincent Poirier, ainsi que le refus de Moussa Diabaté de rejoindre la sélection. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux est désormais contraint de compter sur trois intérieurs seulement, dont un véritable pivot : Mouhammadou Jaiteh.

La hausse de responsabilité est désormais attendue de Yabusele et Hoard, mais aussi de joueurs comme Zaccharie Risacher, dont la polyvalence pourrait être un atout précieux dans la peinture. Ce contexte rend la route des Bleus vers les phases finales encore plus sinueuse.

Fauthoux, résigné, expliquait dans la presse : « Ce n’était pas le plan, mais on fait avec ce qu’on a. » Une situation délicate alors que la France doit affronter ce soir la Pologne dans un match décisif.

La suite s’annonce tendue pour les Bleus, qui devront miser sur leur collectif et compenser l’absence de leur jeune prodige intérieur pour rester compétitifs.

Avec Sarr blessé, Moussa Diabaté aurait fait tellement de bien aux Bleus… et il aurait joué