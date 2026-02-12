Alex Sarr n’ira pas à Los Angeles, coup dur pour le Français

Un Français arrive, un autre part. Si Zaccharie Risacher a été appelé en renfort pour remplacer Ajay Mitchell au Rising Stars du All-Star Weekend, il ne passera pas du bon temps avec son collègue des Bleus Alex Sarr. Le pivot des Washington Wizards, auteur d'une deuxième saison NBA de très bonne facture malgré la nullité auto-infligée de son équipe, est forfait pour l'événement qui se déroulera en début de week-end du côté de Los Angeles.

Selon Shams Charania d’ESPN, Alex Sarr souffre d’une élongation des ischio-jambiers côté droit et sera absent environ deux semaines. Il manquera donc le Rising Stars Game prévu vendredi.

Un coup dur pour le Français, qui devait figurer dans l’équipe des sophomores. Sarr fait pourtant partie d’un cercle très restreint cette saison : l’un des trois joueurs NBA à tourner à au moins 17 points, 7 rebonds et 2 contres de moyenne. Des chiffres qui illustrent sa progression constante et son impact défensif déjà élite, malgré les difficultés chroniques des Wizards.

Cette blessure tombe au mauvais moment, alors que le All-Star Weekend représente toujours une vitrine précieuse pour les jeunes talents. Pour Sarr, l’objectif sera désormais simple : récupérer rapidement et finir fort la saison régulière. Washington ne joue pas grand-chose collectivement, mais le développement de son pivot français reste l’une des rares dynamiques positives à surveiller dans la capitale fédérale.