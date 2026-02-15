Alex Sarr, ses deux chantiers pour devenir une star offensive

Alex Sarr a identifié deux choses qui lui permettront de devenir une vraie menace offensive en NBA, lui qui tourne déjà à plus de 17 points par match.

Alex Sarr continue sa progression avec les Washington Wizards et assume désormais un statut différent. Pour sa saison sophomore, le 2e choix de la draft 2024 tourne à 17,2 points à 49,6% (33,6% à 3-pts), 7.8 rebonds, 2.8 passes et 2 contres de moyenne en 28.2 minutes sur 41 matches. Des chiffres solides, mais le Français vise déjà plus haut.

Dans une vidéo publiée par The Athletic, Sarr a lui-même identifié deux axes de progression clairs sur le plan technique. Le premier : le tir à trois points en sortie de dribble. « Je n’ai pas l’impression d’avoir mis beaucoup de 3-pts comme ça cette saison. C’est un truc sur lequel je bosse, pour devenir encore plus une menace », explique-t-il. Déjà capable de sanctionner en catch-and-shoot, l’intérieur veut désormais créer son propre tir derrière l’arc. À son poste, ajouter cette dimension transformerait son impact offensif et compliquerait drastiquement la tâche des défenseurs adverses.

Le second chantier concerne la finition main gauche. « C’est aussi quelque chose que je veux développer davantage. […] Au final, c’est surtout une histoire de répétitions. » Pour un joueur mobile, souvent servi en mouvement ou après un drive, élargir sa palette près du cercle est essentiel pour gagner en efficacité et en constance.

Alex Sarr n’élude rien. Il sait que pour passer un cap et devenir un All-Star dans cette ligue, il lui faut élargir encore son arsenal. Quand ce sera le cas, les Wizards pourront compter un vrai two-way player que la plupart des équipes de l'Est redouteront.