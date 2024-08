Alexandre Sarr, le coach des Wizards a un plan en tête

Sélectionné au #2 pick de la Draft NBA 2024, Alexandre Sarr va avoir le temps de se développer aux Washington Wizards. A 19 ans, le Français représente un "prospect" sur le long terme pour la franchise de DC.

Séduits par les qualités défensives du Tricolore, les Wizards ont logiquement de grandes attentes pour lui. Pour ses débuts en NBA, l'ex-joueur des Perth Wildcats va pouvoir compter sur la confiance de son coach Brian Keefe.

L'entraîneur de Washington a hâte de participer à la progression de Sarr.

"Ce qui me plaît chez lui ? Tout d'abord, sa personnalité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est aussi un gars qui aime le jeu. Ensuite, vous voyez évidemment sa polyvalence. Il a un impact des deux côtés du parquet, surtout sur le plan défensif. Il peut défendre sur tous les postes.

Et il peut marquer de partout. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est sa capacité à voir et à lire le jeu. C'est un bon passeur, donc je veux le voir avec le ballon dans les mains. Pour qu'il puisse créer des actions pour lui et pour les autres", a ainsi jugé Brian Keefe pour le Monumental Sports Network.

Avec la reconstruction de Washington, Alexandre Sarr va avoir le temps de s'adapter. Et même si les résultats collectifs ne seront pas une priorité, le Tricolore va se retrouver dans un cadre intéressant pour accumuler les minutes.

