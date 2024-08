Bilal Coulibaly : l’arrivée d’Alex Sarr et ses attentes avec Washington

A l'aube de sa deuxième année en NBA et alors qu'il dispute actuellement les jeux de Paris sous le maillot bleu, Bilal Coulibaly est revenu, depuis le club France, sur sa prochaine saison à Washington. Rookie remarqué en 2023-2024 (8,4 pts à 43,5%, 4,1 rbds, 1,7 asts), le natif de Saint-Cloud s'est montré ambitieux pour le prochain exercice.

Avez-vous échangé avec Alex Sarr depuis sa Draft le 26 juin dernier ?

Bilal Coulibaly : Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter la bienvenue. Je lui ai également écrit lors de la Summer League sachant qu'il m'a souhaité mon anniversaire la semaine dernière. Donc on échange de temps en temps.

As-tu suivi ses performances en Summer League ? Qu'en as tu pensé ?

J'ai eu le temps de le regarder un peu. Je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé en dépit de ce que tout le monde peut bien dire. Tout le monde s'attarde sur l'attaque, mais il va lui falloir un temps d'adaptation. Mais défensivement je l'ai trouvé super.

Qu'est ce que tu attends de ta deuxième saison aux Wizards ?

Montrer que je peux davantage jouer "on ball", avec le ballon dans les mains, montrer que mon tir s'améliore de jour en jour. Et faire globalement une meilleure saison.

Que penses-tu de l'arrivée d'Alexis Ajinça dans le staff de Washington ?

On a beaucoup échangé tous les deux l'an dernier lorsqu'il évoluait avec la G-League, car il était finalement souvent avec nous. A Washington, on essaye de ne faire qu'un entre la NBA et la G-League. J'aime beaucoup Alexis. C'est une très bonne personne et on échange beaucoup. Je suis très content pour lui.

Comment les Bleus ont trouvé leur équilibre pour éviter l'élimination