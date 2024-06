Alexandre Sarr, quasiment sûr de jouer pour les Wizards ?

Il y aura probablement bientôt deux joueurs français dans la capitale fédérale américaine. Après Bilal Coulibaly l’an passé, les Washington Wizards devraient drafter Alexandre Sarr d’ici quelques jours. Le pivot de 19 ans, longuement annoncé comme un potentiel first pick, est désormais présenté comme un « lock » en deuxième position d’après Draft Express.

Il se murmurait récemment que le camp du jeune homme cherchait à éviter de le faire atterrir aux Atlanta Hawks, titulaires du premier choix. Stratégie payante à en croire les rumeurs actuelles – qu’il faut évidemment prendre avec des pincettes. Mais si les spéculations venaient à être fondées, les Hawks auraient donc à choisir entre Zaccharie Risacher, l’autre tricolore annoncé dans le top-2, et Donovan Clingan. Sélectionner l’intérieur américain aussi haut nous paraît osé. La franchise peut aussi décider de transférer son pick.

Les Wizards ont besoin d’un protecteur de cercle et de taille dans la raquette, encore plus suite au départ de Daniel Gafford en février dernier. Alexandre Sarr a le profil adéquate. C’est un joueur long et athlétique au potentiel intrigant. Coulibaly et lui peuvent incarner le futur de Washington en formant une paire défensive très intéressante.

NBA Draft 2024 : La France a rendez-vous avec l’histoire