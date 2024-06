NBA Draft 2024 : La France a rendez-vous avec l’histoire

Dieu qu'elle nous semble loin cette Draft 1997, lorsque les Sacramento Kings délivraient l'Hexagone (on vous épargne le géant Jean-Claude Lefebvre, retenu en 64ème position par les Lakers en 1959 et qui n'aura jamais foulé les parquets NBA) en draftant enfin un frenchie, Tariq Abdul-Wahad, avec le 11ème pick. Qu'il semble loin le temps où la simple prononciation d'un nom français par le commissionner ou son suppléant au second tour, suffisait à nous mettre des étoiles plein les yeux pour le reste de la semaine.

Car à force d'expatrier nos jeunes talents outre-Atlantique avec une régularité métronomique, et à mesure que le niveau du basket FIBA se rapproche de celui de la NBA, l'extraordinaire est presque devenu banal. Pour autant nous sommes bel et bien en train de vivre des années exceptionnelles, dont il convient de prendre l'exact mesure.

Car la nouvelle Draft qui s'annonce nous promet une fois de plus d'être incroyable pour le basket tricolore. Après la sélection historique de Victor Wembanyama par les Spurs avec le 1st pick en 2023, suivie de celle de Bilal Coulibaly six rangs plus loin, marquant la présence de deux Français dans la lottery pour la première fois, la Draft 2024 promet d'être plus phénoménale encore. Mieux, elle s'annonce historique.

“With the 1st pick of the 2023 #NBA Draft the San Antonio Spurs select… Victor Wembanyama” pic.twitter.com/K3fuBbOTse — Davide Chinellato (@dchinellato) June 23, 2023

A 6 jours seulement du grand soir et alors que les workouts battent leur plein, les Mock Drafts continuent d'être mises à jour pour refléter un peu plus l'ordre dans lequel les jeunes pépites sont susceptibles d'être appelées le 26 juin prochain. Deux Français, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, ont de bonnes chances d'être appelés aux deux premières places. Une première pour un pays autre que les Etats-Unis dans l'histoire de la ligue. Mieux, avec la perspective d'un troisième français dans la lottery (picks 1 à 14) en la personne de Tidjane Salaün, la France marquerait une nouvelle fois l'histoire en devenant le premier pays hors U.S. à placer 3 ressortissants dans le top 14 d'une draft. Effaçant des tablettes le Canada en 2013 (Anthony Bennett, Kelly Ollynyk), 2014 (Andrew Wiggins et Nik Stauskas) et 2022 (Bennedict Mathurin et Shaedon Sharpe), l'Australie en 2016 (Ben Simmons et Thon maker), et donc, le précédent record des bleus en 2023.

Mais ce n'est pas tout. Alors que certains médias spécialisés font état d'une sélection de Pacome Dadiet entre les 27ème et 29è places, le basket tricolore pourrait une fois de plus écrire sa légende. Si les projections de Bleacher/Report et NBAdraft.net devaient se révéler exactes, la France égalerait le record aujourd'hui détenu par le Canada (R.J. Barrett, Nickeil Alexander-Walker, Brandon Clarke, et Mfiondu Kabengele en 2019) en devenant le deuxième pays étranger à voir 4 de ses basketteurs appelés au 1er tour. Et creuserait un peu plus encore son avance sur les autres nations au nombre de joueurs retenus dans le premier chapeau depuis 2000 (22 joueurs pour la France, 20 pour le Canada, 12 pour l'Espagne).

L'histoire est en marche et ne fait peut être que commencer. Car à l'image de Nolan Traore, dernière pépite de la formation à la Française déjà prévue Top 5 de la Draft 2025, les générations à venir s'annoncent exceptionnelles. Pour notre plus grand plaisir.