Carton d’audience pour ce All-Star Game 2026 réussi

Voilà qui va donner le sourire à Adam Silver. Son énième réforme du All-Star Game est une réussite. Au moins cette année. Le commissionnaire NBA a osé lancer le format "USA vs le reste du monde" tout en proposant un mini-tournoi à trois équipes avec des matches disputés sous forme d'un quart-temps de douze minutes. Le rendu fut particulièrement intéressant, avec des joueurs engagés et investis en suivant notamment l'exemple de Victor Wembanyama.

Comment Victor Wembanyama a marqué le All-Star Game même sans gagner

Le produit était de bien meilleure qualité que les éditions précédentes : moins de clowneries, plus de basket. On était évidemment loin de l'intensité des matches de playoffs mais ce n'est de toute façon pas le but non plus. L'événement reste un show. En ou cas, tout le monde semble avoir été séduit par ce All-Star Game 2026 qui réalise aussi des cartons en termes d'audience. NBC a enegistré un pic à 8,8 millions de téléspectateurs. C'est la meilleure performance pour la rencontre de gala de la NBA depuis 2011 !