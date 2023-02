C’est la première fois que les capitaines du All-Star Game devaient composer leur équipe juste avant la rencontre. Giannis Antetokounmpo et LeBron James se sont ainsi prêté au jeu en s’improvisant GM avec une petite draft, ambiance cours de récréation. Une nouvelle tradition intéressante, qui a permis de lancer la soirée en beauté.

Ce qui plait, dans ce format, c’est avant tout sa spontanéité. Voir les joueurs sélectionnés prendre leur maillot après avoir entendu leur nom et rejoindre leur team ajoute une pointe de convivialité bienvenue.

Les blagues, aussi, sont plus percutantes de cette manière. Plutôt que Luka Doncic, c’est "Hookah" Doncic (chicha) qui a été appelé sur scène. Nikola Jokic, avant-dernier pick, a décidé de choisir lui-même son équipe en se mettant du côté du "King" dans le plus grand des calmes.

Cette draft, sur place, renforce également le storytelling. Voir LeBron James appeler son ancien coéquipier Kyrie Irving de vive voix, avec son deuxième pick, laisse une impression particulière. Encore plus quand on le lie à l’intérêt des Lakers pour le meneur, agent libre cet été.

LeBron James selects Kyrie Irving to be on his team for the All-Star game 👀pic.twitter.com/ISHLXTsGsc

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 20, 2023