All-Star Game : Les remplaçants révélés, avec Victor Wembanyama

La NBA a annoncé ce jeudi les 14 « remplaçants » pour le All-Star Game qui se tiendra le 16 février à San Francisco. Parmi ces joueurs, sélectionnés par les coaches de la ligue, on retrouve notamment Victor Wembanyama, qui fera sa première apparition à l’événement.

La liste des remplaçants de la Conférence Ouest :

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

(Minnesota Timberwolves) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) James Harden (Los Angeles Clippers)

(Los Angeles Clippers) Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

(Memphis Grizzlies) Alperen Sengun (Houston Rockets)

(Houston Rockets) Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

(Oklahoma City Thunder) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

La liste des remplaçants de la Conférence Est :

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Jaylen Brown (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Cade Cunningham (Detroit Pistons)

(Detroit Pistons) Tyler Herro (Miami Heat)

(Miami Heat) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Parmi tous ces joueurs, on enregistre plusieurs petits nouveaux. À l’Ouest, Victor Wembanyama, Alperen Sengun et Jalen Williams disputeront leur premier Match des Étoiles. À l’Est, Tyler Herro, Cade Cunningham et Evan Mobley feront également leurs débuts à San Francisco.

Comme chaque année, les joueurs « snobés » seront probablement au cœur des discussions dans les prochains jours. Les absences de Trae Young et de LaMelo Ball à l’Est, ou de Kyrie Irving et Domantas Sabonis à l’Ouest susciteront certainement de nombreux débats.

Trois équipes formées le 6 février

La semaine dernière, les « titulaires » du All-Star Game ont été annoncés avec Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson et Donovan Mitchell à l’Est. À l’Ouest, ce sont Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Steph Curry, Kevin Durant et LeBron James.

En réalité, il n’y a pas de réelle distinction entre les « titulaires » et les « remplaçants » cette année. Dans le nouveau format du All-Star Game, les 24 joueurs seront répartis en trois équipes de huit. Les équipes seront constituées le 6 février par les commentateurs et « general managers » Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith.

La dernière équipe sera composée des vainqueurs du Rising Stars Challenge, une compétition mettant à l’honneur les jeunes talents. On ne sait d’ailleurs toujours pas ce qui se passera si un joueur comme Victor Wembanyama, déjà sélectionné pour le All-Star Game, remporte le Rising Stars.

Ces trois équipes s’affronteront dans un mini-tournoi où la victoire sera accordée à la première équipe atteignant 40 points par match. Le tournoi se déroulera en trois tours, culminant avec la finale.

