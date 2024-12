Le All-Star Game a perdu en saveur ces dernières années, avec des matches pas franchement compétitifs et des rivalités entre joueurs plus aussi affirmées qu'avant. Si cette rencontre n'a jamais non plus été un sommet d'intensité et de basket, certains joueurs y ont toujours plus brillé que d'autres, avec une approche de compétiteurs qui manque aujourd'hui. C'est le cas d'Allen Iverson, MVP du ASG 2005. Stan Van Gundy, qui coachait alors la sélection de l'Est grâce à son bon début de saison avec le Miami Heat, a narré son souvenir de "The Answer" pendant ce match, lors de son passage dans l'émission Knuckleheads avec Quentin Richardson et Darius Miles.

"J'étais coach lors du All-Star Game 2005 à Denver. A la mi-temps, Allen Iverson a gueulé sur tout le monde. C'était à l'époque où l'Ouest prenait vraiment le dessus sur l'Est dans la ligue. Donc à la pause, AI sort aux gars : 'Les mecs, vous n'en avez pas marre de ces conneries comme quoi l'Ouest est meilleur que l'Est et qu'on est tous des merdes ? J'en ai marre de l'Ouest. On doit se les faire'. En gros, il a fait le discours de la mi-temps !

Au All-Star Game, les assistants de l'équipe gagnante touchent plus d'argent que ceux de l'équipe perdante. A chaque fois que j'ai voulu sorti Allen, les assistants m'ont dit : 'Non, non !' (rires) Ils avaient entendu son speech et ils savaient qu'il avait envie de gagner. Et comme à la parade, on a gagné ce All-Star Game, ils ont gagné plus d'argent et Allen Iverson a été élu MVP".

Iverson a fini ce match avec 15 points et 10 passes pour décrocher son deuxième trophée de MVP du All-Star Game après celui de 2001.

Les deux cinq de départ ce soir-là : Allen Iverson, Vince Carter, Grant Hill, LeBron James et Shaquille O'Neal pour la Conférence Est, Kobe Bryant, Tracy McGrady, Kevin Garnett, Tim Duncan et Yao Ming pour la Conférence Ouest.

Les remplaçants : Dwyane Wade, Gilbert Arenas, Paul Pierce, Antawn Jamison, Jermaine O'Neal, Zydrunas Ilgauskas et Ben Wallace pour la Conférence Est, Steve Nash, Ray Allen, Manu Ginobili, Rashard Lewis, Shawn Marion, Dirk Nowitzki et Amar'e Stoudemire pour la Conférence Ouest.

