Allen Iverson créé un scandale en Australie lors d’une visite caritative

La visite d’Allen Iverson auprès d’enfants malades en Australie vire à la polémique. La légende NBA se serait mal comportée.

La visite d’Allen Iverson en Australie, censée être un moment fort pour de jeunes patients atteints de cancer, s’est transformée en véritable scandale. Le 22 janvier 2026, l’ancienne superstar NBA s’est rendue à Cavalo Prestige, à Melbourne, pour rencontrer douze enfants suivis pour des maladies graves, dans le cadre d’un événement organisé par l’association Challenge – Supporting Kids with Cancer, en collaboration avec son équipe de management. Mais selon plusieurs familles présentes, l’expérience aurait été profondément décevante, voire choquante...

Un internaute a livré sur Reddit un témoignage détaillé, expliquant que son petit frère de 12 ans, actuellement sous chimiothérapie pour un lymphome ALCL, attendait ce moment avec une immense excitation. D’après ce récit, les familles avaient été informées qu’elles passeraient près de 45 minutes avec Iverson, pourraient échanger avec lui, poser des questions et obtenir des autographes. Rien de tout cela ne se serait produit.

Toujours selon ce témoignage, Allen Iverson serait resté plus d’une heure de plus que prévu dans un studio d’enregistrement, sans jamais venir s’excuser personnellement de son retard. Sa sécurité aurait expliqué qu’il « passait une mauvaise journée » et ne souhaitait pas rencontrer les enfants. Lorsque le groupe a finalement été invité à monter, les parents auraient été exclus de la pièce, avant que les enfants ne soient simplement alignés pour une photo expéditive, sans échange, sans signature et sans un mot de la star.

Andrew Bogut pète un plomb contre Iverson

Le récit décrit un Allen Iverson fermé, les mains dans les poches, sans sourire ni geste de réconfort, malgré la connaissance de l’état de santé des enfants. Certaines familles auraient parcouru plus de six heures de route pour assister à l’événement, repartant profondément affectées.

La polémique a pris une ampleur nationale après la réaction d’Andrew Bogut. L’ancien pivot NBA australien a publié un message sans détour sur X :

« Quel être humain de merde ! Il n'y a aucune excuse à ça. Si quelqu'un connaît la famille, qu'il me contacte. J'espère que la ligue australienne va apprendre de ça et ne pas sauter sur les premiers grands noms qui viendront en Australie simplement pour prendre du cash. Ce n'est pas la première fois. »

À ce stade, Allen Iverson et son entourage n’ont pas réagi publiquement à ces accusations. Mais en Australie, l’affaire suscite une indignation croissante, tant le contraste est brutal entre l’objectif caritatif affiché et le souvenir laissé à des enfants déjà confrontés à l’épreuve de la maladie.

