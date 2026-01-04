Alperen Sengun touché, les Rockets n’ont plus qu’un seul pivot

Seul Clint Capela se retrouve disponible dans la peinture après la blessure d’Alperen Sengun à la cheville la nuit dernière.

Les Houston Rockets ont démarré la saison avec trois pivots confirmés, une donnée plutôt rare en NBA aujourd’hui. Mais deux d’entre eux sont désormais sur le carreau. Alors que Steven Adams manquait son deuxième match de suite en raison d’une blessure à la cheville, Alperen Sengun s’est fait mal au même endroit la nuit dernière. La franchise texane s’est d’ailleurs inclinée lors du derby contre les Dallas Mavericks (104-110).

Victime d’une entorse, le Turc est sorti dès la première minute de jeu. Il s’est blessé en retombant maladroitement après un rebond. Le club va désormais passer les examens complémentaires nécessaires pour déterminer la gravité de son entorse. En attendant, il n’y a donc qu’un seul pivot disponible à Houston, le vétéran Clint Capela.

Alperen Sengun réalise encore une très belle saison NBA puisqu’il tourne à plus de 22 points, 9 rebonds et 6 passes pour une équipe classée dans le top-4 de la Conférence Ouest.

