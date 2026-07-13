Alpha Diallo, le crack défensif de Monaco rejoint Denver

C'est une trajectoire que peu de monde aurait imaginée il y a encore quelques mois. Selon Shams Charania d’Espn, Alpha Diallo s'est engagé avec les Denver Nuggets pour une saison et un contrat entièrement garanti d'environ 1,4 million de dollars. À 29 ans, l'ailier va découvrir la NBA pour la première fois de sa carrière après avoir fait ses preuves parmi les meilleurs joueurs d'Europe.

Une récompense après une saison exceptionnelle à Monaco

Après être passé par Lavrio en Grèce, Alpha Diallo s'était imposé comme l'un des piliers de Monaco, avec qui il a remporté plusieurs titres nationaux et disputé les sommets de l'Euroligue. La saison dernière restera toutefois comme la plus aboutie de sa carrière.

Élu meilleur défenseur de l'Euroligue, l'ailier a compilé 11,9 points, 4,4 rebonds, 1,5 passe et 1,3 interception de moyenne, confirmant sa réputation de stoppeur d'élite tout en affichant des progrès offensifs. Une campagne qui lui a finalement ouvert les portes de la NBA, six ans après être resté non drafté à sa sortie de Providence.

Un profil qui colle parfaitement aux besoins des Nuggets

À Denver, Diallo ne sera évidemment pas attendu comme une option offensive majeure autour de Nikola Jokic. En revanche, son énergie, sa polyvalence défensive et sa capacité à défendre sur plusieurs postes pourraient rapidement lui permettre de gagner la confiance du staff.

Les Nuggets cherchaient justement à renforcer leur profondeur sur les ailes avec un joueur capable d'apporter de l'intensité sans monopoliser le ballon. Dans ce rôle, l'ancien Monégasque possède de sérieux arguments pour s'imposer dans la rotation.

Pour Alpha Diallo, il s'agit surtout de l'aboutissement d'un long parcours. Ignoré lors de la Draft 2020, il a choisi de construire sa carrière en Europe avant de devenir l'un des meilleurs défenseurs du continent. Cette fois, ses performances n'ont pas laissé les franchises NBA indifférentes, et les Nuggets lui offrent enfin l'opportunité de prouver sa valeur au plus haut niveau.