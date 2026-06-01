Altercation entre Caitlin Clark et Stephanie White, que faut-il en retenir ?

Un échange houleux a eu lieu en plein match entre la star du Fever, Caitlin Clark, et sa coach, Stephanie White. On vous explique.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Indiana se déplaçait à Portland. Mais malgré la grosse victoire du Fire (100-84), ce n'est pas le jeu que les fans de la WNBA ont retenu. Ce qui a marqué la rencontre, c'est l'altercation entre Caitlin Clark et Stephanie White, la coach du Fever.

Filmées par un fan depuis les tribunes du Moda Center, on peut y voir les deux protagonistes échanger assez intensément lors d'un temps mort. Alors assise avec les joueuses du 5 actif, Caitlin Clark se voit remplacer à la fin des discussions avec sa coach par la rookie Raven Johnson.

Thought Steph left her fire in Connecticut! 🥵 pic.twitter.com/meFefzUAAf — Mostly WNBA Tweets  (@MostlyWNBA) May 31, 2026

On le sait, Clark a une fanbase extrêmement importante, pour le meilleur et pour le pire. Alors forcément, cette embrouille a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si certains, sans recul, ont demandé le départ de White, d'autres affirment que la coach américaine sait ce qu'elle fait et qu'elle peut gagner sans Clark, la preuve avec la saison dernière, ou en tout cas la coacher avec dureté.

Mais au-delà de la division envers le Fever, il faut surtout remettre du contexte.

De la frustration en premier lieu

La first pick de la draft 2024 a certainement vécu samedi l'un des pires matches de sa jeune carrière. Seulement 6 points marqués avec 1/7 au shoot et surtout 5 fautes personnelles... Alors forcément la frustration est venue s'installer. Si le talent individuel est une chose, dans le basket c'est aussi le collectif qui prime. Et au vu des faiblesses défensives de Caitlin, de son manque d'efficacité au scoring et surtout de la menace qui pesait sur elle pour son nombre de fautes, il était tout à fait légitime pour sa coach de la sortir, même dans le premier quart-temps.

On peut se mettre à la place des deux. D'un côté, une coach qui pense au résultat, au bien de son équipe et qui se voit obligée de sortir sa joueuse star. De l'autre une joueuse frustrée de sortir plusieurs fois du terrain, mais surtout frustrée d'elle-même et de sa performance.

Malgré une colère montante, le respect reste primordial dans une relation joueuse-coach. Cheryl Miller, ancienne légende du basket et désormais consultante lors des matchs, s'est exprimée sur les agissements de Caitlin : "Pour l'instant, c'est de la frustration. Et malheureusement, ça déborde, et ça se voit. C'est une chose de garder ça entre quatre murs, mais [c'en est une autre] quand ça déborde, et quand l'entraîneur doit en gros dire : « Tu sais quoi, Caitlin, ça suffit, ça perturbe trop, tu n'arrêtes pas d'entrer et de sortir, va t'asseoir. »"

Joueuse passionnée, ce n'est pas la première fois que l'ancienne star d'Iowa laisse éclater sa frustration sur le banc. Mais la meneuse d'Indiana reste une jeune joueuse qui a encore beaucoup à apprendre.

Avec les années, Caitlin agira sans doute avec plus de réflexion dans ses gestes et son comportement. En attendant, on espère que White et sa joueuse ont pu échanger sur la situation, pour repartir de l'avant avec Indiana.