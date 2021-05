Andre Drummond commet un contre illégal complètement débile

Andre Drummond ne s'est pas encore mis les fans des Los Angeles Lakers dans la poche. C'est presque un euphémisme. Frank Vogel cherche lui aussi l'utilisation optimale - si toutefois il y en a une dans ce contexte - de l'ancien intérieur des Detroit Pistons. S'il est toujours capable de livrer des points et des rebonds, Drummond a définitivement du mal à être une vraie plus-value lorsqu'il est en action.

Et parfois, le double All-Star commet des erreurs que l'on n'oserait même pas qualifier de rookie mistakes. La nuit dernière, lors de la défaite des Lakers face aux Clippers, l'ex-intérieur de UConn en a fait une belle. Sur un shoot manqué de Paul George, Andre Drummond s'est dit que sur un malentendu, ce qu'il venait de faire pourrait peut-être compter comme un contre ou un rebond...

Résultat, un bon vieux contre illégal des familles et un air atterré sur le visage de la plupart de ses camarades. Même chez les Clippers, on n'en revenait pas. Paul George a eu l'air de se dire qu'il aurait préféré ne pas avoir deux points de plus au compteur tellement leur provenance était honteuse...

