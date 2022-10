Andre Drummond est devenu… une menace à 3 points ?!

En quelques saisons, Andre Drummond est passé du statut de All-Star à celui de role player, puis de joueur dont on oublie presque où il a signé durant l'été tant son jeu ne paraît plus être dans l'air du temps. Drummond s'est engagé avec les Chicago Bulls durant l'intersaison et il semblerait qu'il ait décidé de faire évoluer un peu sa panoplie.

Il faudra voir sur la durée pour en déduire que ce n'était pas qu'une faille spatio-temporelle ou un canular, mais Drummond a pris trois tirs à 3 points la nuit dernière en pré-saison contre Toronto (victoire 115-98) et... les a tous mis ! Certes, l'ancien All-Star des Pistons, des Lakers, des Cavs, des Nets et des Sixers était ouvert et il a déjà marqué from downtown dans sa carrière, mais la vibe était différente ce coup-ci.

Depuis 2020 et sa pige de 8 matches avec les Cavs, Andre Drummond n'avait plus marqué de panier à 3 points. Il en avait à peine pris 11 depuis, tous manqués car jamais vraiment dans des situations propices. Là, DeMar DeRozan et ses camarades l'ont recherché et trouvé comme s'il était devenu un stretch 5 l'espace d'une rencontre.

Même visuellement, les trois tirs sont tout à fait corrects et loin de ce dont on se souvenait en ce qui concerne la gestuelle du pivot de 29 ans.

Andre Drummond is 3/3 from 3 tonight 👀 pic.twitter.com/bTu7kJBq5z — NBACentral (@TheNBACentral) October 10, 2022

Andre Drummond is 3/3 from three 👀🔥 He’s been putting in work this summer! pic.twitter.com/STDAChSkFo — NBA Retweet (@RTNBA) October 10, 2022

Drummond n'a pas non plus oublié de faire ce pour quoi les Bulls l'ont signé cet été : il a pris 9 rebonds en seulement 15 minutes passées sur le parquet.

Comme on dit, affaire à suivre pour voir si ce que l'on a vu est fiable, ou si ce n'était qu'une parenthèse enchantée pour lui.

