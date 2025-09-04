Angel Reese balance sur ses équipières et menace de partir

Angel Reese a critiqué publiquement plusieurs joueuses du Chicago Sky, dont Rachel Banham, Hailey Van Lith et Courtney Vandersloot. Une sortie qui jette un froid et pose la question de son futur dans la franchise.

Bonne ambiance au Chicago Sky ! Angel Reese a ouvertement critiqué la direction de la franchise et ses équipières, alors que se conclut une saison très décevante. Avec leur victoire de la nuit dernière, elles en sont à un triste bilan de 10-30. La jeune star de 23 ans demande rien de moins qu’un remaniement majeur à l’intersaison afin d’éviter de revivre un nouvel exercice aussi frustrant.

« Nous devons trouver de bons joueurs. Nous devons trouver de grands joueurs. C’est non négociable pour moi », a-t-elle déclaré au Chicago Tribune.

« J’aimerais rester ici toute ma carrière, mais si les choses ne s’arrangent pas, je pourrais devoir aller dans une direction différente et fare ce qui le mieux pour moi. Tant que je suis là, je vais rester ouverte à ce que j’ai ici et en tirer le meilleur possible. »

Mais Angel Reese est ensuite allée plus loin en nommant des équipières et mettant en doute leur capacité à porter l’équipe. Elle a estimé que Rachel Banham et Hailey Van Lith ne sont pas en mesure de mener une équipe en playoffs.

Elle s’est également demandé si Courtney Vandersloot était capable de retrouver son niveau « à l’âge qu’elle a », après sa grosse blessure au genou.

Ces propos ont eu des répercussions immédiates dans le vestiaire, où une réunion interne a été organisée pour apaiser les tensions. Un passage obligé, puisque plusieurs sources proches de la ligue rapportent une « frustration » palpable chez ses équipières.

Après la polémique, la rookie All-Star a tenté de tempérer en expliquant que ses mots avaient été mal interprétés. Elle a assuré ne pas vouloir viser ses coéquipières. Une défense qui ne paraît pas ultra-convaincante.

En tout cas, le Chicago Sky va avoir du boulot dans l’intersaison. Avec deux missions : reconstruire rapidement pour retenir une joueuse au potentiel majeur comme Angel Reese, et restaurer une cohésion d’équipe sérieusement ébranlée.

Angel Reese : cette parodie est aussi méchante qu’extraordinaire