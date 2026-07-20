Angel Reese, de la polémique Brondello à la blessure au genou

Angel Reese s’est blessée au genou quelques jours après la polémique provoquée par les propos de Sandy Brondello, suspendue par la WNBA.

Trois rencontres étaient au programme dimanche en WNBA, sans report à signaler. La soirée a été marquée par deux fins de match particulièrement inquiétantes : Angel Reese s’est blessée au genou lors de la victoire d’Atlanta contre Chicago, tandis que Paige Bueckers a quitté le parquet après avoir violemment heurté le sol avec l’arrière de la tête. Sur le plan français, Monique Akoa-Makani a signé la prestation la plus convaincante lors du succès de Phoenix contre Connecticut.

Atlanta s’impose au buzzer, mais retient son souffle pour Angel Reese

Le choc entre Atlanta et Chicago a offert le scénario le plus spectaculaire de la soirée. Le Dream s’est imposé 93-91 sur un lay-up de Jordin Canada au buzzer, quelques secondes seulement après l’égalisation de Sydney Taylor à trois points.

Atlanta a pourtant failli tout gâcher après avoir compté jusqu’à 22 points d’avance. Allisha Gray a une nouvelle fois été la patronne de son équipe avec 29 points et 6 rebonds, tandis que Canada a ajouté 10 points, 9 passes décisives et 3 interceptions. En sortie de banc, Madina Okot a apporté 14 points en seulement 11 minutes.

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Mais le résultat est presque devenu secondaire lorsque Angel Reese s’est écroulée au début du quatrième quart-temps. L’intérieure du Dream, qui affrontait son ancienne équipe, a vu son genou se dérober après un appui sous le panier. Elle a tenté de se relever avant de retomber au sol, visiblement très douloureuse, et n’est pas revenue en jeu.

Reese avait compilé 8 points, 5 rebonds, 1 interception et 1 contre en 20 minutes. Atlanta n’a pas encore communiqué de diagnostic précis. Son coach Karl Smesko a expliqué après la rencontre qu’elle souhaitait continuer à jouer, mais qu’il n’avait pas voulu prendre le moindre risque en la voyant souffrir autant.

Chicago a tout de même trouvé les ressources pour revenir dans la partie, porté par les 20 points et 9 rebonds d’Azura Stevens, les 18 points de Sydney Taylor et les 15 points de Kamilla Cardoso. Le Sky s’est finalement incliné sur la dernière action et voit sa série de deux victoires prendre fin.

Brondello suspendue pour ses propos sur Angel Reese

La blessure de Reese arrive dans un contexte déjà agité autour de la joueuse. Quelques jours plus tôt, la coach du Toronto Tempo, Sandy Brondello, avait été entendue en train de la qualifier de « protected species » auprès des arbitres après une action ayant provoqué la blessure de Nyara Sabally.

Cette expression est couramment employée dans le sport australien pour accuser les arbitres de protéger une joueuse, mais elle possède une connotation beaucoup plus lourde aux États-Unis lorsqu’elle est adressée à une femme noire. La WNBA a suspendu Brondello pour un match sans salaire.

La coach australienne a ensuite publié des excuses assez longues et directes. Elle a reconnu avoir employé une expression qu’elle n’aurait jamais dû utiliser, assumé l’intégralité de la responsabilité et admis que ses mots avaient eu un impact dépassant largement son intention initiale, particulièrement auprès des femmes noires de la ligue. Elle a également précisé que sa colère était dirigée contre l’arbitrage et non contre Reese personnellement. Brondello doit purger sa suspension ce lundi contre Las Vegas.

Paige Bueckers brille avant un choc inquiétant à la tête

Les Dallas Wings ont poursuivi leur superbe dynamique en dominant les Los Angeles Sparks, 90-82. Il s’agit de leur sixième victoire consécutive, leur plus longue série depuis le déménagement de la franchise à Dallas en 2016.

Paige Bueckers a encore été excellente avec 25 points à 10 sur 18 au tir et 5 passes décisives. Elle a notamment pris les commandes dans le quatrième quart-temps pour permettre aux Wings de conserver leur avantage.

Sa soirée s’est malheureusement arrêtée à 3 minutes et 33 secondes de la fin. Après une collision avec Nneka Ogwumike, la meneuse de Dallas est lourdement retombée et l’arrière de sa tête a frappé le parquet. Elle a immédiatement porté les mains à son crâne avant de quitter le terrain debout, accompagnée par plusieurs membres du staff.

Aucune information définitive n’a encore été donnée sur la gravité de la blessure. Dallas doit rapidement rejouer contre New York dans le match reporté la semaine dernière, mais la participation de Bueckers paraît naturellement incertaine.

Arike Ogunbowale a pris le relais après sa sortie, inscrivant 6 de ses 20 points dans les dernières minutes. Jessica Shepard a pour sa part terminé avec 11 points et 14 rebonds.

Privés de Kelsey Plum, les Sparks se sont accrochés grâce à Nneka Ogwumike, auteure de 17 points et 10 rebonds, et à Dearica Hamby, qui a ajouté 16 points. Cameron Brink a apporté 10 points, 6 rebonds et 3 contres, mais Los Angeles concède une quatrième défaite consécutive.

Monique Akoa-Makani se distingue, Leïla Lacan craque avec le ballon

Phoenix a enfin stoppé l’hémorragie en battant Connecticut, 72-63. Le Mercury restait sur cinq défaites consécutives et avait été dominé par cette même équipe du Sun deux jours plus tôt.

DeWanna Bonner a livré son meilleur match de la saison avec 21 points et 6 rebonds. Kahleah Copper a ajouté 18 points, dont 12 après la pause, tandis qu’Alyssa Thomas a compensé son manque d’adresse avec 7 points, 6 rebonds et 11 passes décisives.

Du côté français, la meilleure prestation est revenue à Monique Akoa-Makani. Titulaire durant 32 minutes, elle a compilé 11 points à 5 sur 11 au tir, 6 rebonds, 2 interceptions et seulement 1 ballon perdu. Son différentiel de +17 est le meilleur du match.

Noémie Brochant a également débuté la rencontre et s’est montrée active en défense avec 4 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 23 minutes.

La soirée a été plus compliquée pour Valériane Ayayi, limitée à 5 points à 2 sur 7, 1 rebond, 1 passe et 2 interceptions en 14 minutes. Elle a raté ses quatre tentatives à trois points et perdu 4 ballons.

Deux jours après avoir battu son record personnel avec 26 points contre Phoenix, Leïla Lacan a vécu un match totalement opposé. La meneuse du Sun a terminé avec 7 points à 2 sur 9, 4 passes décisives et surtout 9 pertes de balle, un record personnel.

Connecticut a perdu 21 ballons au total, transformés en 22 points par Phoenix. Le Sun n’a jamais réussi à retrouver la fluidité offensive affichée lors de la première confrontation.

Enfin, Nell Angloma a profité de ses 12 minutes pour inscrire 8 points et capter 3 rebonds. Chez Connecticut, Brittney Griner a terminé meilleure marqueuse avec 19 points, tandis qu’Olivia Nelson-Ododa a signé un double-double avec 12 points et 12 rebonds.

La rencontre a également été marquée par la sortie sur blessure d’Aaliyah Edwards, touchée au genou dès le premier quart-temps et incapable de revenir en jeu.