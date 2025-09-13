Angel Reese : le Sky refuse l’idée d’un départ… jusqu’à quand ?

La saga autour d’Angel Reese continue d’agiter Chicago. Après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations sur l’avenir de la rookie All-Star, Jeff Pagliocca, le GM du Sky, a tenu à clarifier la position de la franchise. « Je parle quotidiennement avec Angel. Jusqu'à nouvel ordre, elle est dans l'effectif du Chicago Sky », a-t-il déclaré, coupant court à l’idée d’une rupture immédiate.

En surface, le message se veut rassurant. Reese, star montante et visage médiatique de la WNBA dès sa première saison, reste théoriquement dans les plans de Chicago. Mais en filigrane, ces propos laissent une porte entrouverte : si la joueuse venait à demander son trade, le Sky pourrait se décharger de la responsabilité d’un divorce en expliquant que l’initiative est venue de son camp. Une manière de préserver l’image de la franchise auprès des fans tout en ménageant les options.

Le Sky doit trancher rapidement

Difficile de ne pas voir dans ce flou un parfum de séparation annoncée. La fin de saison avait déjà été marquée par un malaise grandissant : suspension surprise à la mi-temps d’un match, absence possiblement diplomatique sur les ultimes rencontres et, surtout, des déclarations lourdes de sens d’Angel Reese dans une interview à ESPN. La jeune star y avait laissé entendre un désaccord profond avec la manière dont les choses étaient gérées en interne et sur la qualité de l'effectif.

Dans ces conditions, difficile d’imaginer un retour à la normale. Le Sky tente de gagner du temps et d’apaiser la tempête, mais l’issue semble inévitable. Soit Reese choisit de rester et de faire confiance à un front office et un coaching staff critiqués, soit elle demandera officiellement à partir pour écrire la suite de son histoire ailleurs. Dans les deux cas, Chicago devra trancher rapidement, sous peine de traîner un feuilleton qui pourrait parasiter toute la saison 2026.