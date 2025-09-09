Où jouera Angel Reese ? A vous de choisir

Angel Reese est plus qu'en froid avec le front office du Chicago Sky après son interview saignante sur ESPN. Il y a de fortes chances pour que le divorce soit consommé pendant l'intersaison, avec une demande éventuelle de trade de la part de le jeune star.
Du coup, où pensez-vous qu'ira Angel Reese, et où voulez-vous la voir ?
- A Indiana, l'idée d'Antoine, pour un duo improbable de rivales sportives et médiatiques avec Caitlin Clark
- A Dallas, pour un axe 1-5 de choc avec Paige Bueckers
- A Golden State, qui cherche encore une figure de proue malgré une première saison prometteuse
- A Washington, qui a des assets et recherche une star depuis le départ d'Elena Delle Donne
- A Chicago, où les proprios vont refuser de perdre celle qui peut devenir une poule aux oeufs d'or
- A Bourges pour découvrir La Boulangère Wonderleague
- A Monaco en LF2, pour un tandem de choc avec notre copine Maud Stervinou
- Nulle part, elle est déjà multi-millionnaire, à quoi bon jouer pour la passion ?
- A Toronto ou Portland, dans l'une des franchises d'expansion, puisque le front office du Sky est incompétent et ne va pas la protéger lors de la Draft