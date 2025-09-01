Antetokounmpo resigne : Giannis reste à Milwaukee

Les Milwaukee Bucks ont officialisé la re-signature de Thanasis Antetokounmpo pour 2025-26. De quoi être optimiste pour le futur de Giannis.

Les Milwaukee Bucks ont confirmé avoir trouvé un accord avec Thanasis Antetokounmpo, l’aîné de la fratrie, sur un engagement d’un an à 2,9 M $ garantis. Ce move stratégique, relayé par ESPN, marque son retour après une saison passée à se remettre d’une rupture du tendon d’Achille. L’ailier refait donc son apparition dans le roster, tandis qu’il se distingue actuellement avec l’équipe nationale grecque lors de l’EuroBasket 2025.

Au-delà de surcharger légèrement l’effectif – les Bucks devront libérer une place dans leur roster de 15 joueurs –, ce geste symbolique envoie un message puissant : Giannis Antetokounmpo est bien parti pour entamer sa 13ᵉ saison à Milwaukee. En ajoutant un frère dans l’équation, l’idée d’un départ semble soudain beaucoup moins probable malgré toutes les rumeurs de trade qui ont émaillé son été.

Thanasis, 33 ans, a disputé 34 rencontres en 2023-24 avec des statistiques modestes (0,9 point, 0,4 rebond et 4,6 minutes en moyenne). Malgré ses chiffres peu flamboyants, il incarne une présence précieuse dans le vestiaire, et pas uniquement pour le bien-être de Giannis.

Ce retour permet d'envisager un peu de stabilité pour les Bucks, qui avaient coupé Damian Lillard le 1er juillet. La présence de Giannis Antetokounmpo est désormais garantie (on serait vraiment étonné qu'il bouge après la signature de Thanasis). Milwaukee va pouvoir continuer à organiser le jeu autour de lui et commencer à bosser sereinement dès le training camp.

Et maintenant, on attend toujours l’appel des Bucks pour signer Kostas aussi… histoire de compléter le rassemblement familial.